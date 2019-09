Jílek v koutě, popřel sám sebe. V čem Slavia válcuje tápající Spartu? | iSport.cz

Pražský velkoklub je po deseti odehraných kolech přesně tam, kde rozhodně nechtěl být. Jílek se s ohledem na opakované bodové ztráty dostal pod tlak, vystoupil mimo svou komfortní zónu. Zahnaný do kouta se dopouští chyb, dělá rozhodnutí, kterými popírá sám sebe, svou vlastní filozofii. Nedělní zápas se Slavií toho byl jasnou ukázkou. Přesto jeho pozice na Letné nadále zůstává pevná.

Jestliže si Jílek po výhře 2:0 ve Zlíně chválil práci defenzivy a mluvil o tom, že je třeba zadní čtyřku konečně stabilizovat, o několik dní později udělal přesný opak. Z pozice levého obránce totiž vysunul Martina Frýdka do středu pole. V kontextu toho, jak se derby odvíjela, je tohle rozhodnutí těžko pochopitelné. A ještě hůř obhajitelné.

Z předešlých sezon víme, že Frýdek je tak trochu neřízená střela. Na pozici ve středu hřiště kolikrát nadělá víc škody než užitku. Ano, je to bojovník, sparťan s velkým „S“, v zápase by se pro tým rozdal. Jenže zároveň má značné technické i taktické limity. Vlastně nemohlo nikoho moc překvapit, že to byl právě on, kdo nesmyslným zákrokem ve vlastním pokutovém území naklonil derby výrazně na sešívanou stranu.

Frýdek do středu nepatří

Rozhodnutí o Frýdkově přesunu lze těžko chápat i z toho pohledu, že si Jílek dlouhodobě zakládá na fotbalovosti svých hráčů. Je to pro něj prvotní atribut. V případě letenského kapitána ovšem není na takové úrovni, aby s ní obstál v konfrontaci s nejvyšší tuzemskou kvalitou.