Očima fanoušků: Slavia baví, Sparta na ni nemá. Klokani velebí Havla | iSport.cz

Slávistická děkovačka po výhře • FOTO: Michal Beránek/Sport Desáté kolo FORTUNA:LIGY je minulostí. Slavia zvládla derby na Letné, ale na záda ji neustále dýchá plzeňská Viktoria, která si poradila s nováčkem z Českých Budějovic. Baník se z venku (Mladé Boleslavi) opět vrátil bez bodů. Bohemians získali remízu díky plzeňské posile Milanu Havlovi. Jak fanoušci jednotlivých klubů viděli výkony svých mužstev? Projděte si jejich tradiční sloupky!

SLAVIA PRAHA - Opravdu mě náš fotbal baví! Musím přiznat, že jsem byl trochu skeptický k našemu kádru, který dle mého přes léto oslabil dost výrazně. Říkal jsem si, že na ligu je to dobrý, titul se s tím dá vyhrát, ale v Evropě toho moc neuděláme. Předpovídal jsem v LM 0 bodů a 0 gólů. O to víc jsem si to v Miláně užil. Vůbec mi nevadilo vyrovnání, byl jsem natolik spokojen s naší hrou, že jsem i odpustil pořadatelům a policii z Milána jejich děsivý přístup. Potom jsme v derby ztrapnili rivala, to byla opravdová zábava. Otočená akce s plyšáky, nabuzený Hušbauer a tři góly, které derby vyšperkovaly. Přeji si, aby malý Mozart s Jílkem ve Spartě vydrželi co nejdéle. Dělají to suprově, hlavně pro nás slávisty. A ta jejich seberefl exe, slast! A já už se těším na sobotu, čeká nás výjimečný zápas. Hrajeme s Mladou Boleslaví, která umí být nebezpečná. Ještě zajímavější pro mě je, že je utkání věnováno Odboru přátel Slavie, nejstarší a nejaktivnější slávistické organizaci fanoušků. Tak se tam snad potkáme a pobavíme se nejen o Sáčkově gólu. DAVID OCETNÍK. 41 LET, AREA 114 SESTŘIH: Sparta - Slavia 0:3. Další triumf hostů! Derby rozhodly individuální hrubky

VIKTORIA PLZEŇ - Jasná záležitost a teď rytíř Zrezlík Ve stínu nějakého derby hrála Viktorka na hřišti staronováčka z Budějovic. Jejich výsledky sice vzbuzovaly respekt, ale na ty nejlepší prostě nemají. Zuby sice ukazovaly, jenže spíš ty mléčné, první. Náš tým si hrál, co potřeboval, a soupeř na nás prostě neměl. Jen větší využití šancí by neškodilo… Tentokrát nikdo nepropadal, snaha byla chvíli větší, chvíli menší, na tři branky u soupeře to stačilo. V hledišti na jihu Čech se nic nemění, snažíte se zalezlí v rohu. Domácí prý mají svůj kotel téměř celý v zákazu vstupu na stadion, což mi přijde naprosto úchylné. Ani kvůli naší pyrovložce nikdo nedělal vlny a bylo vidět, že bezpečně použité je moc pěkné. Uvidíme, co se nám urodí příště, následující trojboj nám asi ukáže co a jak. Další týden nás navštíví rytíř Zrezlík neboli Železná Sparta. Doufám, že ji zadupeme ještě hlouběji. Čest královně Viktorce, pyro do hlediště patří, ale pouze bezpečné! KOVI. 51 LET, PODNIKATEL SESTŘIH: České Budějovice - Plzeň 0:3. Jasná výhra Viktorie, která se dotáhla na Slavii

SPARTA PRAHA - Na Slavii herně ani fyzicky nemáme Musím přiznat, že po tom co předvedla Slavia na Interu, jsem byl na derby hodně zvědavý a hleděl na ně tak trochu s obavami, protože Zlín nás nijak zvlášť neprověřil. Obavy se bohužel naplnily. Je to prosté: na Slavii teď herně, ale ani fyzicky jednoduše nemáme! Výsledek 0:3 je více než vypovídající. Z jedné věci bylo hodně smutno. Pamatuju si, jak se kdysi řešil Hovorka, jak nemá hlavu na Spartu a neumí hrát pod velkým tlakem. No, myslím, že v poslední době ukázal pravý opak, a asi by se nám takový stoper hodil. Podobně i Pepík Hušbauer. Taky odcházel jako nepotřebný, ale šel nahoru, a i když mu derby nevyšlo, oba teď Slavii táhnou. Stanciu taky viditelně pookřál a jen zajímavou částkou na účtu to asi nebude. Asi soudruzi z NDR někde udělali chybu. Anebo je chyba ve Spartě, nezdravém prostředí, uměle vytvářeném tlaku na hráče a postoji, že kdo se s ním nevyrovná, musí pryč. Asi něco bude na jiném prohlášení, že Sparta požírá hráče a trenéry. Co to prostředí trochu změnit? MICHAL ŠEDIVÝ. 50 LET, OUTDOOR EXPERT ANALÝZA DERBY: Sparta neprohrála jen kvůli Jílkovi. Musí být dál odvážná

BANÍK OSTRAVA - Je to pořád dokola... Po menší šňůře domácích vítězství jsme jeli prolomit venkovní neúspěchy do již delší dobu námi neoblíbené Boleslavi. A potřetí v sezoně jsme se vrátili z Čech bez bodu. Kdo čekal, že si to s domácími rozdáme v ofenzivě, byl už před utkáním zklamán, protože defenzivní duo středových záložníků Jánoš-Šindelář mělo za úkol pokrýt soupeřovy nebezpečné útočníky. Že se to extra nepovedlo, je zřejmé. Výkon byl lepší než na Spartě nebo v Jablonci, šance jsme měli, ale to i domácí. Výkon byl zase takový bezduchý, polomrtvý. Je to pořád dokola. Venku se po většinou nevýrazných výkonech prohrává, doma se nějak vyhraje – a je klid. Nějak v těch výkonech a celkové koncepci A-týmu nevidím budoucnost. Čím dál víc se spekuluje o Páníkově odchodu. V klubu je pak nejistota a neprospívá to nikomu. Je třeba to už začít skutečně řešit. Dnes pohár, dal bych šanci některým mladým, takový Kaloč musí hrát. Poté doma špatná Příbram a Zlín. Je třeba nasbírat body, blíží se těžký los. DAVID LIVEČ. 38 LET, VEDOUCÍ PRODEJE SESTŘIH: Mladá Boleslav - Baník 2:0. Další výhra doma, rozhodli Tatajev s Hubínkem