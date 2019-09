Plzeň - Sparta: Letenští v derby nevěděli, co chtějí. To samé bude v Plzni, míní expert Kopecký | iSport.cz

Video k článku SÁZKAŘSKÉ TIPY: Na co vsadit v souboji Plzně se Spartou? Slavia i Baník vyhrají VŠECHNA VIDEA ZDE

Blíží se šlágr Plzeň-Sparta. Když se podíváte na aktuální rozpoložení v obou táborech, co podle vás zápas rozhodne?

„Myslím si, že rozhodnou kvality obou mužstev. Rozhodne se na hřišti, kde se projeví větší kvalita Plzně. Sparta jakmile se dostane pod tlak, určitě udělá chyby v defenzivě, a nějakou branku dostane.“

Čímž se dostáváme ke slabinám obou týmů. Vidíte nějaké u Plzně?

„U Plzně je to určitě nedůrazný útok. I když Michael Krmenčík v minulém ligovém utkání vstřelil gól, nedostal se zatím do té své střelecké pohody, jako měl před vážným zraněním. To samé ale platí i u Tomáše Chorého a Jeana-Davida Beauguela. Těžko se jim momentálně střílí branky, v tom vidím současnou slabinu Viktorie. U Sparty je těch problémů poměrně víc. Nedá se však nic dělat, je potřeba je zmínit.“

Povídejte.

„Viděl jsem výkon Semiha Kayi s Davidem Lischkou v derby. Myslím si, že pod tlakem budou v defenzivě lepší než směrem dopředu.