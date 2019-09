RENTGEN: Krmenčík ukáže sílu. Čím dostane stopery Sparty pod tlak? | iSport.cz

Sparta nezvládla ostře sledované derby se Slavií a teď ji čeká další složitý úkol. Představí se totiž na hřišti Viktorie Plzeň. Pražané ze 7. místa v tabulce ztrácejí na svého nedělního soka devět bodů a další ztráta by pro ně byla více než nepříjemná. Na straně Západočechů se ale do provozní teploty dostává útočník Michael Krmenčík, který naposledy v ligovém duelu skóroval v Českých Budějovicích. Redaktor deníku Sport Radek Špryňar se proto v tradičním pořadu RENTGEN zabývá právě plzeňským kanonýrem a nastiňuje, jak by mohl potrápit sparťanskou defenzivu.