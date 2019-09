Sparťanský zmar. Lischka nabil Krmenčíkovi, druhý gól odvolal VAR | iSport.cz

Sparta v prvním poločase nebyla horší. Hrál se sice ne příliš pohledný, ale vyrovnaný fotbal, který mohl skončit výsledkem na obě strany. Jenže situace po nástupu do druhého poločasu Jílkův soubor hodně zmrazila.

Ve 46. minutě si vyměňovali balon brankář Milan Heča s Davidem Lischkou. Sparťanský stoper ve snaze o narážečku ale nahrál tak špatně, že do gólové šance vysunul přihlížejícího Michaela Krmenčíka. Plzeňský střelec neváhal a levačkou poslal balon do sítě.

Plzeň - Sparta: Lischkova šílená minela! Namazal Krmenčíkovi, ten proměnil – 1:0!

Zdrcený Lischka schoval hlavu do dlaní, okamžitě k němu přiběhl kolega ze stoperské dvojice Semih Kaya, přidali se i další hráči. Lischka byl ale ze své školácké chyby naprosto zdrcený, jen těžko se dostával zpátky do zápasu.

V 69. minutě se přes něj znovu dostal Michael Krmenčík. Ve vápně si před střelou, která skončila v síti, ale pomohl faulem. Sudí Ondřej Pechanec po zhlédnutí videa správně branku odvolal a Sparta zůstala ve hře. Vyrovnávací gól ale nedala a tak na půdě velkého rivala nechala všechny tři body.

Plzeň - Sparta: Krmenčík podruhé! Jenže gól mu sudí odvolal, fauloval Lischku Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

„Je to obrovsky těžké, ještě pro něj. Hrozně se na to těšil, po zranění si věřil a i tým mu věřil. Bohužel udělal chybu, stává se nám to často. Určitě to neházíme na něj, že je to jen jeho chyba. Stane se to, už to nevrátíme,“ okomentoval situaci záložník Michal Trávník.

Pro letenské jsou chyby stoperů či obránců noční můrou. Před Lischkou chybovali Radakovič (v Liberci), Štetina (s Olomoucí), naposledy v derby se Slavií Martin Frýdek, když zbytečně ve vápně fauloval Tomáše Součka. „Tlak tady je velký, Sparta je značka. Měli bychom se s tím poprat, ne dělat individuální hloupé chyby. Když chceme hrát za Spartu, měli bychom se toho vyvarovávat,“ dodal Trávník.

Zmíněná individuální selhání dál sráží sparťanský celek a stojí ho důležité body. Na Lischkovi, který se do fotbalového kolotoče vrátil po náročné operaci srdce, přitom trenér Jílek chtěl stavět defenzivu…