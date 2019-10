Žádné sloupy. Sparta odpískala přestavbu tribuny, jak je to s hotelem? | iSport.cz

V říjnu na Letné začnou přípravné a následně i stavební práce. Hotel by měl být uveden do plného provozu v roce 2023. Fotbalisté Sparty budou k přípravě na zápasy využívat své tréninkové centrum na Strahově. To bude v příštím roce částečně modernizováno a v novém patře budovy vznikne zázemí hlavně pro A-tým.

Během letošního února se na internetu objevily kontroverzní snímky návrhů nové podoby stadionu na Letné, kde velkou část jižní tribuny tvořily administrativní budovy. Ty se měly nacházet i na tradičním místě "kotle" pro tvrdé jádro sparťanských fanoušků, což se nelíbilo mnoha diskutujícím. Kritizován byl také jeden ze spojovacích sloupů za brankou uprostřed tribuny.

Sparta už tehdy uvedla, že nejde o schválené finální návrhy a vyhotovenou studii projednává. Pražský klub se nyní rozhodl projekt přestavby dál nerozvíjet. I kvůli snížení komfortu fanoušků, nutnosti přesunutí kotle nebo příliš vysoké finanční náročnosti.

"Téma přeměny jižní části stadionu není na stole. Pokud bychom takto výrazným způsobem zasahovali do prostor pro fanoušky, určitě bychom s nimi takovou problematiku v budoucnu řešili. V případě této studie jsme hledali cesty, jak přinést do klubu finanční prostředky jiným způsobem než ze sponzoringu anebo dotací ze strany majitele," řekl generální ředitel Sparty František Čupr.