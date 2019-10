Straka po Spartě: Nostalgie a příjemné vzpomínky. Dostali jsme lekci | iSport.cz

V týdnu jste na sociálních sítích promlouval ke sparťanům. Není vám nyní líto, že jste je vyhecoval natolik, že vás porazili 4:0?

„Tak vyhecoval, nevyhecoval. Sparta nám dala lekci z efektivity. Myslím si, že jsme sehráli velice dobrý první poločas. Mrzí mě spíše chyby a začátky poločasů. Kdybychom v prvním proměnili brejk za stavu 0:0, mohlo to být jiné. Ve druhém jsme dostali v úvodu dva góly. Pak navíc přišlo vyloučení Petráně, které určilo směr zbytku zápasu. Byla to Sparta, kdo dominoval.“

Před zápasem jste říkal, že byste nechtěl Spartu zadupat. Není to nyní tak, že vás spíše zadupala Sparta?

„Po vyloučení to tak samozřejmě bylo. Vedete 2:0, narostou vám křídla. Chtěli jsme zápas víceméně dohrát. Neměli jsme pak už ani morální sílu, něco s tím zápasem udělat. Na druhou stranu si ale z utkání beru i něco pozitivního, a to byl ten první poločas, kdy jsme dokázali domácí pořádně trápit. Jen mě mrzí, že jsme ve zmiňované jedné tutovce nebyli efektivní. Kdybychom byli, bylo by to jiné, na kdyby se ale nehraje. Musím si ale z utkání vzít to pozitivní, navíc s týmem, který mám k dispozici. Tím myslím, že mám některé top hráče mimo, a nevím ani kdy budou zpět. Máme na čem pracovat, Sparta nám ukázala, jak dokáže být produktivní. Libor Kozák se dlouho netrefil a dnes dal tři góly. Tím ukázali svou kvalitu.“

Prožil jste další návrat na Letnou. Jak jste ho prožíval?

„Víte, když se sem člověk dostane, dýchne na vás neskutečná nostalgie. Když jdete na trávník, člověk zavzpomíná i na kluky, jak jsme tu hrávali, a je to super. Devět let, co jsem tu byl, na to člověk jen tak nezapomene. To si pak jen uvědomujete, jak se to posouvá někam dál. Dnes jsem viděl, že tu bourají spodní hřiště, na kterém jsme se toho hodně natrénovali s panem Ježkem a tak dále. Jsou to příjemné vzpomínky.“

Je tedy možné, že porážka tolik neboli, když byla od Sparty?

„Já chci vyhrávat s kýmkoliv, ať je to Sparta, nebo kdokoliv jiný. Je to naše poslání. Kdyby sem člověk jel s tím, že prohrajeme, bylo by to špatně. Myslím, že bylo vidět, že jsme v prvním poločase hráli dobrý, odvážný fotbal. Nechtěli jsme jen zalézt, chtěli být aktivní a myslím, že jsme se i postarali o to, že to bylo koukatelné. Bohužel jsme dělali individuální a taktické chyby, zejména při prvních dvou brankách. Pak přišlo vyloučení a to nás hodilo dozadu. Sparta se pak nastartovala a ukázala svou kvalitu.“

Říkal jste, že když se Sparta nastartuje, ukáže svou kvalitu. Není ale problém ve chvíli, aby se stejným způsobem zvládla nastartovat, když se jí nedaří?

„Pro Spartu byla výhra povinnost. My sem jeli s tím, že nemáme co ztratit. Sparta je fenomén, jeden z největších klubů, které v České republice máme. Když jsme sem jeli, na klucích jsem viděl, jak se na utkání těší, jak jedou sem do Prahy na Letnou. To je něco mega. Myslím, že si to každý užil. Sice jsme prohráli, ale nic se neděje, jede se dál. Musíme se z toho oklepat a ponaučit se hlavně z domácích zápasů, kdy jsme měli šance a neproměňovali jsme je. Sparta nám ukázala, jak bychom je měli proměňovat. Kdybychom tak činili, stáli bychom jinde, ale o tom mluvit nechci. Stalo se, jede se dál.“

