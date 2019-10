Kopic o penaltě: Asi správně, bylo tu video. Nevím, jak je to v pravidlech | iSport.cz

Vypadalo to, že po úvodní brance máte zápas pod kontrolou, ale byla to jen mýlka. Souhlasíte?

„Začali jsme dobře, do třicáté minuty jsme soupeře do ničeho nepustili, solidně jsme kombinovali, měli jsme odražené balony. Bohužel potom se Boleslav dostala do hry, před koncem poločasu měla šanci, kterou ještě nedala. Pak nás dostal dolů gól Budínského. Dobře to trefil, přesně do šibenice. Ale za minutu jsme hned měli šanci. Kovy by na malém vápně… Pak už to bylo nahoru dolů. Pro diváka asi dobrý, oba týmy měly možnosti, mohlo to dopadnout jakkoliv, ale štěstí se nakonec přiklonilo na stranu Boleslavi.“

Proč jste nezopakovali výkon z prvního poločasu? Bylo to jen o zlepšení Mladé Boleslavi?

„Měli mnohem víc odražených balonů. Hlavně na středu. Matějovský se dostal do hry, z čehož těžil i Komličenko. Jejich dva nejlepší hráče jsme pustili do utkání, to se pak těžko brání.“

Ovlivnil vaši pohodu brzký obdržený gól na startu druhého poločasu?

„Z celkového pohledu asi jo, ale jak jsem již řekl, za minutu jsme se mohli dostat do vedení. V tu chvíli jsme si zápas měli vzít zase pod kontrolu. Boleslav by se dostala dolů. Tak to někdy bývá. Zbytek už byl složitý. Matějovský posílal průnikové přihrávky na Komličenka, čímž nás zatlačili. Ale i my jsme i svoje šance. Hořka tam měl tři střely z vápna, Lukáš Kalvach to samé. Všechno bylo zblokované, nebo protečované, nic jsme netrefili čistě. Měli jsme do toho dát ještě více umu.

Ztráta bodů musí mrzet i s ohledem na honičku se Slavií, že?

„To bezpochyby. Navíc nás čeká těžký los. Máme doma Baník a pak přijede právě Slavia. Tři body jsme potřebovali. Měli jsme k tomu i našlápnuto. Co víc si přát, když tady vedeme, byli jsme v zápase, ale bohužel jsme náskok prohospodařili. Stáhli jsme se ze hry. Měli jsme tady vyhrát.“

Jaký máte názor na penaltový souboj Jiřího Klímy s gólmanem Alešem Hruškou?

„Z mého pohledu tam byl Klíma o trošičku dřív, Hrušoun to chytil, došlo na srážku… Nevím, jak je to v pravidlech. Bylo tady video, tak asi bylo správně posouzené. Na konci bylo hodně emocí. Něco jsme si tam říkali, nadávali si. Hráč proti hráči. To je běžný. Nestalo se ale nic, co by se vymykalo.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 48. Budínský, 90+2. Komličenko Hosté: 29. J. Kopic Sestavy Domácí: Stejskal – Jakub Klíma, Tatajev, Pudil, Křapka – Budínský (86. Hašek), Hubínek, Matějovský (C), Fulnek (57. Jiří Klíma) – Komličenko, Mešanović (68. Ladra). Hosté: A. Hruška – Řezník, Hejda, Brabec (C), Hloušek – Kalvach, Procházka – J. Kopic, Hořava (90+4. Beauguel), J. Kovařík (61. Kayamba) – Krmenčík (79. Chorý). Náhradníci Domácí: Šeda, Ladra, Hašek, Provazník, Auer, Klíma, Paixao da Silva Hosté: Kozáčik, Hubník, Kayamba, Beauguel, Chorý, Janošek, Pernica Karty Domácí: Matějovský, Komličenko, Pudil Hosté: Krmenčík, Kalvach, Chorý Rozhodčí Ondřej Lerch – Jaroslav Kubr, Zdeněk Dobrovolný Stadion Loko Trans Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 4215 diváků

