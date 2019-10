Jablonec přišel o domácí šňůru. Slavia vládne lize, chválil trenér Rada | iSport.cz

Série domácí neporazitelnosti ukončena. Co na výkon týmu říkáte?

„Asi jste vývoj viděli sami. Slavia je tým, který vládne lize. Je silná. Po změnách, které jsme museli udělat (tři chybějící hostující hráči ze Slavie), jsme chtěli hrát z bloku, abychom obranu zbytečně neotvírali. Do 25. minuty se nám záměr dařil, následně si soupeř vytvořil velkou šanci v závěru poločasu, ale Vlasta Hrubý nás po Součkově hlavičce dobrým zákrokem podržel. Dobře jsme se posouvali, před pauzou se probíjel do šance Jovovič, šlo však o ofsajd. Celkově Slavia začala dominovat od 30. minuty. Hrála s velkým počtem krátkých přihrávek, rychle přenášela hru. Nicméně Jovovič a Kratochvíl plnili své povinnosti dobře.“

Ve druhé půli už se rozjel ofenzivní tlak hostí.

„Chtěli jsme pokračovat i nadále stejně, aby běžel čas a Slavia třeba případně otevírala zadní vrátka. Museli jsme střídat Vojtěcha Kubistu, který toho měl po zranění dost. Nasadili jsme Kaspera Hämäläinena, jevil se na tréninku dobře. Pak přišel inkasovaný gól a bohužel rozhodl o osudu zápasu, za tři minuty jsme navíc dostali druhou branku. V závěru ještě dobře střílel Honza Chramosta, každopádně jsme si mysleli, že budeme nerozhodné skóre držet déle. Pokud se Slavia dostane do vedení, je silná v defenzivě i záloze… Aktuálně v lize dominuje a je konkurenceschopná i na evropské scéně. Prohra nás mrzí, ale soupeř vyhrál zaslouženě. Musíme uznat jeho kvalitu.“

Určitě vám nepomohla ani absence tří hráčů včetně rychlostně vybavených Sýkory s Matouškem, že?

„Pokud máte rychlostní typy, výhoda je na vaší straně. Když hraje Slavia s takto vysoko postavenou obranou čtveřicí, mají rychlostní hráči hodně zajímavou pozici. Chramosta už také není žádný fofrník, ale zase dokáže udržet míč. Martin Doležal vyhrál dost soubojů s Frydrychem… Obecně v případě, že máte rychlostní typy, jste zvýhodněni a Slavia má takových hráčů hodně, což je důvod její dominance v lize.“

Jovovičovi jste po šanci ve 41. minutě ukazoval, ať tlačí střely na zem. Doufal jste v lepší řešení, i když zpětně sudí signalizoval ofsajd?

„Pokud netrefíte bránu, nemůžete dát gól. Když běží hráč sám na gólmana, musí trefit bránu, ne se snažit míč uklízet do šibenice. Podobný náznak šance už měl i předtím a nedal přesný centr. Když nemáte ve vápně dostatek hráčů, je situace pro centrujícího hráče těžká, nicméně jde přesně o ten kousek, který hráčům chybí k preciznosti. Jakmile se hezky uvolníte a dáte špatný centr, celá situace přijde vniveč.“

Martin Doležal říkal, že týmu chyběla v ofenzivě odvaha. Viděl jste to taky tak?

„Samozřejmě, Slavia v současné době budí respekt, ale musíte si na druhou stranu položit otázku, jestli bychom zápas zvládli otočit, kdybychom brzo inkasovali. Nejsme první tým, který tento problém řešil. Dařilo se nám hrát v bloku, jenže po půlce se nůžky začaly stahovat, poté jsme dostali branku. Nechtěli jsme do sestavy sahat, když vše fungovalo. Možná jsme mohli střídat hned po obdrženém gólu, co se dá dělat... Na druhou stranu jsme pustili do hry mladého Olivera Velicha (18 let), který debutoval v lize a hned nastoupil proti Slavii. Někdy zkušenosti potřebuje získávat.“

