Boleslav se tlačí na "parníček" v čele. Táhne ji ofenziva, kde se může zlepšit? | iSport.cz

V sezoně 2015/16 byla Mladá Boleslav pod vedením trenéra Karla Jarolíma po dvanácti kolech na třetím místě s dvoubodovou ztrátou na první příčku. O rok později byla pod trenérem Leošem Kalvodou ve stejné fázi soutěže dokonce druhá, když na vedoucí Plzeň ztrácela body tři.

Nyní je středočeský klub opět třetí, když jeho manko na suverénní Slavii dělá deset bodů. Za Plzní, kterou v neděli Mladá Boleslav porazila 2:1, však visí jen o čtyři body, což ji opravňuje k myšlenkám na narušení hegemonie dvou nejlepších českých klubů posledních let.

„Během týdne se utkali s oběma mužstvy, Plzeň porazili a na Slavii podali velmi dobrý výkon, takže teoreticky to možné je,“ souhlasí Jarolím. „Věřím, že se to stát může, hrají sympaticky, líbí se mi to a fandím jim,“ dodává bývalý reprezentační trenér.

„Každý má šanci, jsou dobře nastartovaní. Věřím, že budou na vítězné vlně pokračovat,“ doplňuje ho Kalvoda.

Mladá Boleslav drtí soupeře skvělou ofenzivou, vstřelila stejně gólů jako první Slavia (25). V Nikolaji Komličenkovi (8 zásahů) má nejlepšího střelce soutěže, Marek Matějovský zase kraluje statistikám gólových asistencí, když přihrál už na šest branek. Doma navíc tým působí zatím nepřemožitelným dojmem. Na svém útulném stadionku schovaném mezi paneláky vyhrál všech sedm dosavadních ligových utkání.

Venku je to naopak slabší, viz odchozené zápasy na Bohemians (0:3) nebo v Teplicích (0:2). Takové výpadky se Slavii nebo Plzni nestávají.

„Slavia je úplně jinde, má našlapaný kádr, zkušenosti z pohárů, z těžkých zápasů, to samé Plzeň. K tomu se musí Boleslav teprve prokousat,“ upozorňuje Jarolím.

„Je to v hlavách hráčů, musí jít do každého zápasu s pokorou, nic nepodcenit – za ty roky se z toho už měli poučit. Nesmějí usnout na vavřínech,“ burcuje Kalvoda.

Dalším limitem Mladé Boleslavi je její defenziva, proti Plzni nastoupil ve středu obrany vedle zkušeného Daniela Pudila dvacetiletý Alexej Tatajev, na pravém beku zaskakoval o rok starší Jakub Klíma a na opačném kraji obrany zase Antonín Křapka, oba jsou přitom původní profesí stopeři. V jejich případě tedy šlo o improvizaci, která může zabrat jednou, ale z dlouhodobého měřítka nejde o ideální řešení.

„Ale tým funguje a má velkou sílu dopředu, kterou dokáže vykompenzovat slabší defenzivu,“ soudí Jarolím.

„Určitě to není optimální, ale jsou to kvalitní hráči a měli by to zvládnout,“ nevidí Kalvoda problém.

Ten nicméně může přijít v zimě, kdy Mladé Boleslavi hrozí, že o své zářící hvězdy přijde, neboť jí je přetáhne movitější konkurence.

„Jedním z důvodů nestálosti výkonů Bolky v minulosti bylo, že odcházeli hráči, kteří se zviditelnili,“ připomíná Jarolím. Poslední případ je ostatně v živé paměti, v samotném závěru letního přestupového termínu Slavia odlákala z města škodovek defenzivního univerzála Ladislava Takácse, kterého získala na hostování s opcí.

„Ambice vedení klubu jsou však maximální,“ upozorňuje Jarolím, s čímž souvisí i čerstvé příchody zkušených funkcionářů Davida Trundy z Komety Brno a Františka Myslivečka z Plzně. Druhý jmenovaný se tak znovu sešel v jednom klubu se sportovním ředitelem Josefem Jinochem, s kterým společně v roce 2002 slavil historicky první titul pro Liberec. Slovan mistrem, to přitom taky mnozí dlouho považovali za utopii, něco, co se prostě nemůže stát.

„Určitě to hraje roli, dá se říct, že tím ostatním dávají signál, že to myslí vážně,“ cítí Jarolím.

