Velká slova, rychlý pád. Kdo je Josef Csaplár, který rozděluje český fotbal? | iSport.cz

Točí se kolem něj spousta mýtů, pravdivých i smyšlených historek. Další jistě přibudou i po jeho nuceném odchodu ze Zlína. Co je vlastně zač? Proč rozděluje fotbalové prostředí? Šestapadesátiletý Josef Csaplár je především chlapík, který o fotbale dokáže hodiny poutavě vyprávět. To je jeho velká deviza a zbraň - a často i příčina jeho trenérských konců. Co je za jeho koncem ve Zlíně a jak o něm mluví lidé, kteří ho poznali blíž?