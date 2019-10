Drobného dvojrole. Cepuje gólmany, sám může chytat: Ještě jsem neskončil | iSport.cz

Sladký život rentiéra? Kdepak, Jaroslav Drobný oslaví páteční čtyřicetiny prací. Bývalý reprezentační brankář minulý týden podepsal smlouvu s českobudějovickým Dynamem: pomáhá trénovat gólmany, a když bude potřeba, může i chytat. Třeba už v sobotu proti Olomouci. „Je to jedna z variant, Jarda má pořád výbornou výkonnost,“ připouští trenér David Horejš.

Vybavíte si rok 2001? Svět oplakával krvavý útok teroristů na newyorské mrakodrapy, českým premiérem byl dnešní prezident Miloš Zeman a talentovaný brankář Jaroslav Drobný v necelých dvaadvaceti vyrazil z Českých Budějovic za velkou kariérou.

Ochutnal fotbal v Anglii a Nizozemsku, v Řecku se seznámil s manželkou Katerinou. Dvanáct let chytal v Německu, v dobách největší slávy ho chtěl mnichovský Bayern. Na jaře pomáhal Düsseldorfu zachránit bundesligu a v červnu se po osmnácti letech překvapivě objevil na prvním tréninku budějovického Dynama před návratem do ligy, aby zpestřil přípravu gólmanů. „Co tady děláš, Drobas?“ žasl trenér David Horejš, jenž s Drobným hrával na začátku tohoto století.

Populární čahoun ještě čekal na nějakou zajímavou nabídku z Německa, ale do druhé ligy jít nechtěl a minulý týden si definitivně plácl s Dynamem. Skoro může mít pocit, že se vrátil v čase: kromě Horejše sedával v kabině s nynějším generálním manažerem Martinem Vozábalem a stoperem Tomášem Sivokem, jenž je zpátky na jihu od léta.

„Proč jsem tady? Chci zachránit Dynamo v lize – a je mi jedno, z které pozice tomu pomůžu,“ citovala ho ČTK. Pro úplnost: Budějovice jsou po dvanácti kolech třinácté, na poslední Opavu mají k dobru jen dva body.

Drobný s věkem neztratil nic ze své rozšafnosti a dál baví spoluhráče, zároveň se ale maximálně koncentruje na práci a rozhovory dává jen výjimečně. „Jen bych se opakoval,“ odpověděl přes klubového mluvčího na žádost o interview pro deník Sport.

Každý den si oblékne černé tepláky a červenou bundu se znakem Dynama a cepuje brankářskou jedničku Jindřicha Staňka i veterána Zdeňka Křížka, který je jen o necelé čtyři roky mladší než Drobný. „Jarda ze sedmdesáti nebo osmdesáti procent naše tréninky vede, každý den se od něj hodně učíme,“ líčí Křížek. „V Budějovicích jsme to ještě nedotáhli tak daleko jako v Německu, abychom pracovali s GPS senzory nebo speciálními vestami, které poznají třeba to, jestli je hráč přetrénovaný, ale časem to může přijít. Drobas nám rozšířil obzory.“

Rozšířil i brankářskou komunitu, konkurence se zvýšila. Dynamo už v sobotu hraje v Olomouci a Drobný by si mohl po víc než osmnácti letech zachytat v české lize, jeho prozatímní derniérou je budějovická porážka 0:2 na Slovácku z května 2001. „Jestli Jarda nastoupí už v Olomouci? Je připravený na všechno. Něco už v hlavě máme, ale na definitivní rozhodnutí je čas,“ řekl včera odpoledne budějovický kouč Horejš. „V tuhle chvíli jsme s ním spokojení na víc než sto procent.“

Drobný se v Budějovicích domluvil zatím jen na půl roku. I kvůli rodině: žena, třináctiletý syn Iasonas a sedmiletá dcera Ilaeira zůstávají v Hamburku, ve volnu za nimi jezdí skoro 800 kilometrů. „V zimě si sedneme a řekneme si, co dál,“ upřesňuje budějovický boss Vozábal.

„Třeba se domluvíme a prodloužíme to do konce sezony. Může se ale stát, že půjdu někam chytat: kariéru jsem ještě neskončil,“ poví Drobný. „S trenérem Horejšem jsme kamarádi, ale určitě za ním nebudu chodit a říkat mu, ať mě postaví. Kvůli tomu v Budějovicích nejsem.“