Analýza cen hráčů v lize: Souček, Kanga, Hložek, jaká je realita? | iSport.cz

Nejdražší hráč FORTUNA:LIGY? Server transfermarkt.de za něj označuje slávistu Tomáše Součka s aktuální hodnotou 7,5 milionu eur, tedy 195 milionů korun. Skokanem roku je nicméně sedmnáctiletý sparťanský klenot Adam Hložek, jehož odhadovaná cena vzrostla od ledna o impozantních 1900 procent na aktuální 4 miliony eur (104 milionů korun). A co víc, ve skutečnosti je – stejně jako u Součka – ještě mnohem vyšší! Jak by mohly ceny nejzajímavějších hráčů opravdu vypadat a co soudí informovaní agenti? V zamčené části článku najdete i polemiku o nejdražším hráči ligy.