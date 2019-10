Za kulisy smluv fotbalistů. Kolik v Česku berou hvězdy, co řekl Pelta? | iSport.cz

Michael Krmenčík oslavuje svou trefu do sítě Sparty, kterou poslal Plzeň do vedení 1:0 • Pavel Mazáč / Sport

Michael Krmenčík slaví branku do sítě Českých Budějovic společně se záložníkem Janem Kopicem • Pavel Mazáč / Sport

Hráčská smlouva. Pro fanoušky je to pouze jakýsi abstraktní pojem, pro kluby, hráče a jejich agenty ovšem podstata jejich fungování. Jednání o kontraktu se proto zpravidla mění v šachovou partii dvou stran, ve které létají milionové částky. Deník Sport se pokusil rozkrýt spletité a často dost nepřehledné pozadí toho, jak smluvní závazky mezi kluby a fotbalisty vlastně vznikají. Kolik berou nejlépe placení hráči FORTUNA:LIGY? Jaké jsou základní parametry smlouvy? Je rozdíl, když kluby vyjednávají s cizincem? A jak jedná zkušený boss Miroslav Pelta, který své zkušenosti přibližuje v rozhovoru? Vše najdete v placeném tématu pro sekci iSport Premium.

Peníze, respektive finanční ohodnocení za odvedené fotbalové služby. To je hlavní leitmotiv příběhu, který se každý půlrok odehrává na trase mezi kluby a jednotlivými hráči. Ano, středobodem každé vznikající smlouvy je právě to, za jakých peněžitých parametrů bude uzavřena.

„Obecně se dá říct, že hlavními aspekty vyjednávání nového kontraktu jsou platové podmínky hráče a taky délka smlouvy. V té nejobecnější rovině se dá říct, že starší hráči upřednostňují jistotu v podobně dlouhodobějšího kontraktu, mladí hráči s potenciálem dalšího rozvoje naopak volí smlouvy krátkodobější. Z pohledu klubů je pak logicky preference přesně opačná,“ pokyvuje hlavou Viktor Kolář, šéf agentury Sport Invest, která se zabývá právě zastupováním hráčů.

Peníze, peníze, peníze

Finance jsou ale to hlavní. Pokud se na nich obě strany shodnou, je prakticky jisté, že dojde k podání rukou. Zároveň je to bod, kolem kterého plane nejvíc emocí. Motivace obou zúčastněných subjektů se totiž logicky liší. Kluby se snaží získat co nejlepší muziku za vynaložení pokud možno nejnižších možných prostředků. Agenti zase bojují za své svěřence. A samozřejmě i za sebe.