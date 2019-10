Slavia vyráží na cestu očistcem. Jak s ní zamává náročný program? | iSport.cz

Kulisy jak vystřižené z díla italského básníka Danta Alighieriho. Slavia si „užije“ svou Božskou komedii, z vlastního ráje, Edenu, se vydá očistcem sedmi zápasů v 21 dnech. Ale žádné naříkání, takhle to má každý velký klub v Evropě. Řekněme, že je to daň úspěšných a ambiciózních. Celá řehole tkví hlavně v tom, že „sešívaní“ narazí dvakrát na Barcelonu, mezitím si dají ligový šlágr v Plzni a k osmifinále MOL Cupu se projedou až do Vítkovic.