SESTŘIH: Olomouc - Budějovice 1:3. Hanáci doma poprvé v sezoně prohráli | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 51. Sivok (vl.) Hosté: 19. Schranz, 62. Brandner, 75. Schranz Sestavy Domácí: Reichl – Zahradníček, Beneš (C), Jemelka, Vepřek – Houska – Pilař (65. Tandir), P. González (75. Texl), Plšek, Falta – Yunis. Hosté: Drobný – Čolić, Sivok (C), L. Havel, P. Novák – Havelka, Čavoš – Brandner, Schranz (79. Táborský), Mršić (88. Helešic) – Ledecký (83. Kladrubský). Náhradníci Domácí: Mandous, Tandir, Štěrba, Látal, Greššák, Kerbr, Texl Hosté: Křížek, Delarge, Táborský, Mustedanagić, Kladrubský, Helešic, Kulhánek Karty Domácí: Látal Hosté: Schranz, P. Novák, Ledecký Rozhodčí Houdek – Hrabovský, Hock Stadion Andrův stadion, Olomouc Návštěva 2807 diváků

"Mrzí nás to, protože jsme tento zápas chtěli zvládnout. Chtěli jsme se dotáhnout na 20 bodů a špici tabulky," uvedl domácí trenér Látal. "První poločas jsme úplně prospali. Připravovali jsme se na soupeřovy protiútoky a standardní situace a z obou situací jsme dnes dostali gól," dodal.

Jako první zahrozili domácí, ale Jemelkovu střelu zblokovala obrana. Chvíli na to na druhé straně střílel Ledecký, ale vedoucí branky se České Budějovice dočkaly až v 19. minutě. Po rychlém brejku si míč do vápna navedl Schranz a střelou k tyči nedal brankáři Reichlovi šanci.

Do druhé půle vstoupili Olomoučtí aktivně a po několika závarech se jim podařilo vyrovnat. Exreprezentačního brankáře Drobného, který nastoupil poprvé po nedávném návratu do mateřského celku a v pátek oslavil 40. narozeniny, překonal stoper Sivok, jenž v 50. minutě tečoval pokus Yunise.

SESTŘIH: Olomouc - České Budějovice 1:3. Drobný začal vítězně, Dynamo vyhrálo podruhé v řadě

"Ve druhém poločase jsme chtěli zůstat aktivní a jsem hrozně rád, že nás nezlomil ani ten obdržený vlastní gól. Poté se nám podařilo vstřelit dvě branky a utkání už jsme si pohlídali. Troufám si říct, že jsme dnes vyhráli zaslouženě. Pomohl nám i Drobný, který mužstvo zklidnil. Bylo vidět, že má obrovské zkušenosti," prohlásil trenér Českých Budějovic Horejš.

Hosté si vzali vedení zpět v 62. minutě, kdy si Brandner všiml, že Reichl je příliš daleko z branky a povedenou střelou poslal míč do šibenice. "Do druhého poločasu jsme vstoupili dobře a vstřelili branku. Věřil jsem, že ten zápas ještě otočíme. Pak ale přišla velká chyba Reichla, který špatně odkopl míč. Závěr zápasu už jsme pak nezvládli," uvedl Látal.

Třetí gól přidali hosté v 75. minutě a Schranz si hlavou připsal druhý zásah v utkání. Budějovice neměly daleko ke čtvrté trefě, ale Táborského pokus jen proskákal po brankové čáře.

"V sezoně už jsme měli několik dobrých výkonů, ale dnes jsme to potvrdili i bodově, tak to byl asi náš nejlepší výkon. Klíčový byl druhý gól, protože jsme předtím inkasovali. Patrik Brandner nás fantasticky poslal do vedení a to byl ten zlom zápasu," prohlásil Schranz.

KLÍČOVÉ MOMENTY UTKÁNÍ:

Olomouc - České Budějovice: Plškův pokus doprostřed pohlídal Drobný

Olomouc - České Budějovice: Schranz po rohovém kopu uklidil míč k tyči, 1:3

Olomouc - České Budějovice: Schranze v gólovce vychytal Reichl

Olomouc - České Budějovice: Po přihrávce Vepřeka usměrnil míč do protipohybu Drobného Jakub Yunis, 1:1

Olomouc - České Budějovice: Čolič ze standardky protáhl Reichla

Olomouc - České Budějovice: Centr Falty prosvištěl vápnem, Pilařovi chyběl krok

Olomouc - České Budějovice: Schranz potáhl míč do prostoru a úchvatnou střelou skóroval, 0:1

Olomouc - České Budějovice: Ledecký v dobré pozici pálil nepřesně