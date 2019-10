Trpišovský: Zoufalý první poločas. Barcelona už nebude jen na konzolích | iSport.cz

Hodně rozpačitá první půle, pak zlepšení a vítězství 3:1. Slavia se ovšem na desáté domácí ligové vítězství v řadě až nečekaně nadřela. „Od patnácté minuty do přestávky byl náš výkon zoufalý, mizerný. Zachránili jsme to až ve druhém poločase,“ uznal kouč Pražanů Jindřich Trpišovský po utkání s Příbramí. Na tiskové konferenci mluvil také o stavu zraněných hráčů nebo očekáváních před středeční bitvou Ligy mistrů s Barcelonou.

Příbram vás v první půli dokázala zaskočit, co se s mužstvem dělo?

„Zápas se pro nás nevyvíjel dobře. Nejpozitivnější věc dneška byla atmosféra. Pro mě je skvělej zážitek, že přijde na ligu 16 tisíc fanoušků. Už hodinu před zápasem jich na tribunách byli tisíce. Jsem rád, že lidi fandí klubu a nekoukají na to, co se hraje za zápas. O to víc mě mrzí náš výkon v první půli. Totálně jsme vypadli z rytmu.“

Čím to?

„Klasicky jsme se po repre pauze rozjížděli pomalu. Bylo to studené, profesorské. Proto jsme si ani nevytvořili tlak, který jsme chtěli. Pak nám pomohla střídání. Příbram tyhle zápasy umí hrát, vyhovuje jí to i proti Plzni nebo Spartě. Hodně běhají, presují. Sedí jim to víc než tvořit. Nám strašně chyběl pohyb, hráli jsme mizerně ve středu hřiště. Zase jsme neproměnili strašně moc vyložených příležitostí, naštěstí nám tam pak tři góly spadly. Od šedesáté minuty už to bylo dobré. Jsem rád, že lidé byli trpěliví.“

Jak jste o přestávce reagoval v kabině? Byl to jeden z nejtěžších momentů v sezoně?

„Něco jsme si řekli. Trochu se to podobalo zápasu v Opavě, první poločasy měly hodně společného. Bavili jsme se, kam se máme pohybovat. Byli jsme mistři světa v tom, že jsme spoustu času strávili na lajnách v prostorech, které nebyly nebezpečné. To jsme si hodně vysvětlovali.“

Co rozhodovalo při skládání sestavy? Některé stabilní opory chyběly.

„Každý se po reprezentaci vrátil v jiném rozpoložení. Někdo hrál, někdo ne, někdo dlouho cestoval… Olayinka letěl dvanáct hodin, Júsuf se vracel až středa, čtvrtek. Jsou tam i drobná zranění. Chtěli jsme víc vsadit na hráče, co tu byli a trénovali. A hráče, kteří měli nějaké drobné problémy, jsme do zápasu nechtěli pouštět a riskovat. Tahle sestava spolu trénovala od úterka, kdy se připojili Suk a Hušba. Víme, že někdo teď bude hodně vytížený, třeba proto nehrál Vláďa Coufal.“

Na penaltu jste se zase nedíval?

„Byl jsem na stejném místě jako vždycky, v tunelu. Nechci to porušit, zatím to funguje.“ (usměje se)

Jak vnímáte konec série neprůstřelnosti Ondřeje Koláře?

„Ondrovi to nepřeju, rekord by si zasloužil. Gólem odnesl špatný výkon celého mužstva v první půli. Na druhou stranu jsem ale rád, že je to pryč. Každý o tom mluvil, on teď bude mít čistou hlavu. Dobrý je, že v té tabulce aspoň poskočil na druhé místo.“

Co zranění hráči? Jak je na tom například Ibrahim Traoré?

„Je v lepším stavu, než byl. Už trénuje s týmem, ale noha ho furt bolí a trochu na ni kulhá. Má rozhozený pohybový stereotyp, takže by si mohl třeba udělat zranění na druhé noze. Pod bolestmi je schopný absolvovat trénink. Někdy celý, někdy část. On dostal v uvozovkách takového koňara do kosti, která je hodně citlivá. Dneska trénoval v podstatě naplno, řekl bych že je to na 80 procent. Doufáme, že stejně jako David Hovorka by třeba mohl stihnout i středu.“

To přijede slavná Barcelona. Těšíte se na hvězdy v čele s Messim, který už vyléčil zranění?

„Já doufám, že nastoupí. Přál bych si, aby hráli v nejsilnějším složení, když už máme tu možnost. Chci, aby lidi ty hráče viděli. Pro všechny je to velká událost, úžasný. Minimálně zápas desetiletí. Jestli budou hrát Griezmann, Suaréz, Messi, Busquets, Pigué a další, budu jen rád. Na ten tým koukáte celý život v televizi, maximálně si za ně zahrajete na play stationu a teď budete hrát proti nim. Hráči odpoledne hodně sledovali jejich zápas na Eibaru, to s jiným soupeřem většinou nedělají. Příprava je pro nás jednodušší v tom, že je všichni známe. Jsem rád, že máme tým z toho úplně nejvyššího levelu, co existuje. Je to realita, už to není jen na těch konzolích.“ (usměje se)

SESTŘIH: Slavia - Příbram 3:1. Šok, trápení a pak exhibice. Souček táhl obrat Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Příbramský střelec Škoda: Když dá Slavia gól, je nezastavitelná

Trpišovský: Bylo hodně změn, se Stanciem šel výkon hodně nahoru