Klusáček piluje s Bohemians víc systémů. Le Giang dostane další šanci | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 63. Vodháněl Hosté: Sestavy Domácí: P. Le Giang – Bartek, Hůlka, Pokorný, Podaný – M. Havel (87. Záviška), Jindřišek (C), J. Rada, Vodháněl (81. Schumacher) – Vaníček (89. Köstl) – Keita. Hosté: Fendrich – Hrabina, Simerský, Svozil (84. Stáňa), Žídek (C) – Schaffartzik – Jursa (79. Souček), Zavadil, Zapalač (71. Juřena) – Šulc, Dedič. Náhradníci Domácí: Valeš, Schumacher, Záviška, Nečas, Krch, Köstl Hosté: Šrom, Helebrand, Řezníček, Souček, Manzia, Juřena, Stáňa Karty Domácí: Pokorný Hosté: Hrabina, Juřena Rozhodčí Královec – Nádvorník, Mokrusch Stadion Ďolíček, Praha-Vršovice Návštěva 5 081 diváků

„Je to fráze, ale když jsme sledovali Opavu, věděli jsme, že nás nebude čekat jednoduchý zápas. Snaží se hrát fotbal a je obdivuhodné, že si věří. Bylo to složité utkání. Asi jsme nebyli lepší, ale pravděpodobně šťastnější. Splnili jsme cíl, který jsme měli, a věřím, že nám to pomůže do budoucna,“ řekl Luděk Klusáček na tiskové konferenci.

Ve funkci jste týden. Co jste při stihl změnit?

„Malinko jsme změnili rozestavení (Bohemians hráli poprvé v sezoně doma na čtyři obránce), jinak ten týden je krátká doba na změnu něčeho zásadního. Hráče si oťuknete, ale oni hrají návykově a pudově to, co mají v sobě. Jsem rád, že se nám zápas povedl zvládnout.“

Zůstanete u rozestavení na čtyři vzadu, nebo budete používat i systém na tři stopery?

„Mám to na tři obránce rád a je obrovská výhoda, když mužstvo zvládá víc systémů. V některých zápasech to budeme využívat.“

O poločase to bylo 0:0, co jste říkal hráčům o přestávce?

„Že musíme být dál trpěliví. Zápas mohl skončit i 0:0. Opava má velmi dobré držení míče a kdyby šla do vedení, hrálo by se nám velmi těžko. Snažili jsme se eliminovat nějaké systémové věci Opavy, dělaly nám problémy hlavně kolmice středem do Dediče. Ve druhém poločase už to bylo lepší.“

Udělal jste změnu v bráně a poprvé nastoupil Patrik Le Giang. Proč?

„Hodně to ovlivnil zdravotní stav Tomáše Fryštáka, proto jsme zvolili Patrika. Udržel čisté konto, takže se to zdá být dobré rozhodnutí. Mužstvo podržel, hlavně při ošemetné malé domů v prvním poločase. A působil vcelku jistě.“

Řekl si Patrik o to, aby byl dál jednička?

„Nabízí se to. Když podá slušný výkon a udrží nulu, není důvod dělat změnu. Ale to budeme řešit až v týdnu.“

Milana Havla jste posunul dopředu, zůstane tam?

„Původně je Milan útočník, ještě si ho pamatuju z minulého působení tady. Pak se posouval dolů, je schopný odehrát obě pozice. Bylo to dané rozestavením, kdy tam byl jen jeden hráč, teď jsme tam hráli ve dvou. Ale Milan je schopný zvládnout všechno. I přes nohu z levé strany.“