Křeč, naivita, diletantství! Trenér Straka se naštval nad bráněním svých hráčů | iSport.cz

Čím si vysvětlujete další porážku plus špatnou ofenzivu? Moc šancí jste si nevytvořili ani proti deseti...

„Ale první tutovku měl Ndefe, to musíme proměňovat, byl by to úplně jiný zápas. Jinak Slovácko vyhrálo zaslouženě, bylo z nich cítit, že mají dobrý, zkušený mančaft a jistotu na balonu. My jsme absolutně neefektivní, pak se dostáváme do křeče. Každý z hráčů cítil, že to nebylo optimální, už v kabině byla o poločase velká odezva. Ale nezlomili jsme to.“

Je to nervozitou?

„Samozřejmě, psychika hraje hlavní roli. Když nejde hlava, nejde nic. Byl to zápas blbec. Tlačili jsme, ale nebyli jsme efektivní ani důrazní. Pak už to byla jen otázka hlavy.“

SESTŘIH: Karviná - Slovácko 0:2. Zajíc s Kalabiškou vystřelili výhru hostů Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Ztráta sebevědomí hodně vidět i na Adrielu Ba Louovi, který hledá spíš alibistická řešení a nebere na sebe zodpovědnost jako dřív, že?

„Naprosto. Ba Loua měl dostatek situací jeden na jednoho, chtěl jsem, ať jde do boxu. Jednou se tam dostal, dal to pod sebe a byla z toho hned šance. Ale tohle nebyl ten Ba Loua, jak ho známe. A bohužel těch rozdílových hráčů, jako je on, nemáme moc.“

Navíc vy se na gól strašně nadřete, zatímco soupeř skóroval velmi pohodlně...

„První gól? Když jsem to viděl, vypěnil jsem! Kdyby se ke mně ten hráč (Tomáš Zajíc) dostal, odnesl bych ho na tribunu. To vám garantuju. Naivita nás sráží! Dostáváme strašně laciné góly, musí přijít emoce, klidně i žluté karty, to k tomu patří. Ale nenechám ho přece takhle projít! To je diletantství.“

Karviná - Slovácko: Kalabiška po individuální akci poslal krásnou střelu k zadní tyči, 0:2

Druhá branka byla podobná...

„Všichni tady znají Kalabišku, ví, že má levou nohu, my ho tam pustíme. To mě štve... Pozitivní bylo aspoň to, že se nám vrátil Pavel Dreksa a odehrál devadesát minut. Klobouk dolů, protože má za sebou jen dva zápasy za béčko v divizi.“

Souhlasíte, že ani útočníci nejsou ve formě? Slovácko si pomohlo Zajícem nebo Ondřejem Šašinkou, kteří udrželi míče, na vás se odražené balony hned valily.

(pokyvuje hlavou) „Co vám mám říct? Mlčení je souhlas, ne? (úsměv) Vařím z vody. Zkomplikovali jsme si to, body budou chybět, ale v Budějovicích uděláme maximum.“