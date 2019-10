ZLATÁ PÍŠŤALKA: Teplice přišly o dvě penalty, v Edenu se přísná pískala | iSport.cz

Asi k největší chybě celého týmu sudích došlo v Teplicích při ruce Adama Hložka na začátku druhé půle. Nejmladší sparťan ve vápně nešikovně brnknul o míč rukou. Úmysl v jeho počínání sice rozhodně nebyl, nicméně takovéto situace mají být oceněny pokutovým kopem.

„Nešlo o odkop, ale o zpracování. Ještě víc než to, že penaltu neodpískal sudí Machálek, mě pak zaráží vysvětlení Petra Ardeleanua z pozice VAR. Tady přece šlo o zjevné pochybení a nezáleží na to, jak mu hlavní situaci popsal,“ říká bývalý ligový rozhodčí Jan Jílek a naráží tak na vysvětlení muže od videa.

Sparta, která si v minulých kolech několikrát oprávněně stěžovala na výroky sudích, navíc tentokrát unikla pokutovému kopu i v závěru zápasu. A to v situaci, kdy si kapitán Martin Frýdek přidržel ve vápně útočníka Řezníčka.

Na druhou stranu v první půli zastavil útočníka Kozáka dvakrát po sobě v nadějné šanci praporek asistenta Moláčka. Přitom šlo o hraniční situace, které by pomezní měl nechat dohrát. A pokud by se prokázal těsný ofsajd, korekce by měla přijít až poté od VAR.

A gól Sparty na 1:0, kdy se dostal Frýdek do kontaktu s brankářem Grigarem? „Těžká situace. Tady platí, že si rozhodčí obhájí oboje,“ myslí si Jílek.

Sporné momenty viděli i diváci v Edenu, kde Slavia otáčela zápas s Příbramí (3:1). Souček vyrovnával v 63. minutě po přísně nařízené penaltě. Ševčík přihrával do vápna a trefil při tom ruku ve skluzu bránícícho Mihailo Cmiljanoviče. „Podle mě ji Zelinkovi poradil asistent, který to neviděl ve správném úhlu. Zadní záběr ukazuje, že ruka byl v celkem přirozené poloze. Já bych jí nepískal, ale VAR tady udělal správně, že do toho nezasahoval,“ myslí si Jílek.

Sporné ale bylo i Zelinkovo rozhodnutí před druhou slávistickou brankou. Příbramský Adam Petrák totiž vypíchl míč Holešovi, který pak sebou celkem teatrálně hodil o zem. A po standardní situaci padl gól na 2:1.

Asi nejvíce diskuzí si ale vysloužil v Olomouci Jiří Houdek. Zvlášť v prvním poločase zápasu s Českými Budějovicemi totiž jeho pohyb a zpomalené reakce vzbuzovaly dojem, že je opilý. Fanoušci proto dokonce začali skandovat „dejte mu dýchnout“.

Zda sudí před zápasem opravdu požil alkohol, se bohužel nepodařilo průkazně zjistit. Kdyby tomu tak bylo, Houdek by musel z listiny rozhodčích vyletět jako namydlený blesk. Po utkání se nicméně tomuto nařčení vehementně bránil a v zápase nakonec žádnou zásadní hrubku nezpůsobil.

I tak však důvěru v české sudí rozhodně nezvýšil...