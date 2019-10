Hůlka litoval zahozených šancí proti Spartě: Rozhodla i moje nekvalita | iSport.cz

Zabijácký instinkt. Jak rád by jej obránce Bohemians Lukáš Hůlka v sobě měl. Pokud by tomu tak bylo, zřejmě by jinak vyřešil dvě velké příležitosti v sobotním utkání na Spartě (0:4) a Klokani by neodjížděli k Botiči s prázdnou. Jenže výjimečně posunutý zadák do středu zálohy skvěle chytajícího Milana Heču dvakrát nepřekonal. A tak mohl jen suše konstatovat: „Rozhodla i moje nekvalita.“