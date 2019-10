Hlazení bylo dost. Musíme přestat kecat a začít makat, řekl opavský Žídek | iSport.cz

Kdo jiný by to měl říct na plná ústa než on. Kapitán, srdcař, odchovanec Opavy. Obránce Jan Žídek byl po porážce na Slovácku 0:4 rozčílený podobně jako manažer a kouč Alois Grussmann, který vletěl do kabiny a udělal tam cirkus. Slezané uvízli na posledním místě tabulky a dnešní výkon je přidusil u dna ještě víc. „Nedostáváme normální góly, ale ho*na,“ ulevil si upřímně.

Jak vám je?

„Je mi těžko, smutno. Jak se říká, na po*raného hajzl spadne. To strašně sedí i na nás. Nedaří se nám, nejde nám vůbec nic. Hra dopředu ani dozadu.“

Co s tím?

„Musíme se odpíchnout od jednoduchých věcí, tím myslím bojovnost a hra srdcem. Prostě se rvát za Opavu. Po letech jsme si vybojovali první ligu, nebylo to lehké. Teď to vypadá, jako bychom si toho nevážili. Řekneme si, že na nás Slovácko vletí a musíme být koncentrovaní. A dostaneme v 9. minutě z trapné situace u autu gól.“

SESTŘIH: Slovácko - Opava 4:0. Domácí slaví třetí vítězství v řadě

Zbytečný, co?

„Byli jsme tam ve čtyřech, oni ve dvou. A nenabereme hráče. Tohle je osobní zodpovědnost každého. A pokud to hráč nedělá, musíme ho nakopat do řiti, když to tak řeknu. Opakuje se to. Pochopil bych, kdyby nás soupeř vykombinoval… Nedostáváme normální góly, ale ho*na. Omlouvám se, musím to tak říct.“

Hned za tři dny vás čeká pohár s Jabloncem. Není to brzy?

„Zaplaťpánbůh, že hrajeme už v úterý. Nebudeme se v tom dlouho dloubat. Věřím, že to jedním zápasem zlomíme a psychicky nás to nakopne. Musíme to odzadu odjezdit, nic nevymýšlet a uhrát nějaký výsledek. Musí to ale přijít co nejdřív.“

Slovácko - Opava: Žídkova hlavička skončila na tyči Trmalovy brány

Kdybyste na konci prvního poločasu netrefil hlavou tyčku a vyrovnal na 1:1, vypadalo by to asi jinak.

„Tlačil jsem to na zadní tyčku. Myslím, že Trmal by to neměl. Je to obrovská škoda. Věděli jsme, že Slovácku chybí nějací hráči, ale nebylo to vůbec znát. Má slušnou náhradu.“

Co říkáte na ostrý výstup manažera Grussmanna v šatně po utkání?

„Jsem toho zastáncem. Bylo to adekvátní a nutné. Hlazení a věčně pozitivních řečí už bylo moc. Musíme přestat kecat a začít makat.“