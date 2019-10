Barcelona a za pár dní Plzeň? Žádná únava, každý by s námi měnil, ví Kúdela | iSport.cz

Josef Hušbauer poslal Slavii v Plzni do vedení • Mária Rušinová (Blesk)

Divoký závar před bránou Plzně, po kterém Josef Hušbauer poslal Slavii do vedení • Michal Beránek (Sport)

Ne. Pohled na číslo obdržených gólů u Slavie neklame. Za čtrnáct zápasů FORTUNA:LIGY zamířily do brány sešívaných pouhé tři střely. Neodmyslitelnou součástí takřka neprolomitelné červenobílé skály je stoper Ondřej Kúdela. Naposledy si on a jeho obranní parťáci poradili v neděli s Plzní na jejím hřišti (1:0). Tím pádem náskok v čele tabulky poskočil na luxusních devět bodů. Pražané zvládli klíčový ligový duel i přes to, že následoval po středečním náročném fotbalovém svátku s Barcelonou. „Takovýto sled zápasů nás těší,“ odmítl únavu s úsměvem na tváři Kúdela.

Co pro vás toto vítězství s Viktorií znamená?

„Každé vítězství je důležité, ale zvlášť tady v Plzni, kde jsme dlouho nevyhráli (od roku 2013, pozn. red.). Na tabulku se teď bude koukat ještě lépe.“

Náskok v čele je pořádný, viďte?

„Je to příjemné. Nemusíme si nic nalhávat, je to devět bodů. Bude se nám lépe dýchat, což se před následujícími těžkými zápasy hodí. Bude to teď bum bum. Náskoku si vážíme.“

Cítil jste únavu po náročném zápase s Barcelonou?

„Spoustu lidí se na to může logicky ptát, ale za sebe i za kluky můžu říct, že v tom nehledáme nějakou výmluvu či nějaké alibi. Jsme rádi, že hrajeme velké zápasy. Takovýto sled utkání nás těší. Každý by to s námi v lize měnil. Únavu v tom vůbec nevidím. Možná jsme byli na začátku trochu vlažnější, Plzeň na nás vlétla. Postupem času jsme ale přebírali otěže, což vyústilo v gól. Ve druhém poločase nasadila Viktoria vysoké hráče a už spíše nakopávali míče. Snažili se spoléhat na standardky a výraznější šance nepřišly. Tedy kromě té jediné obrovské, kterou měl chvíli před koncem Jakub Brabec.“

V tu chvíli vše hasil Michal Frydrych, který byl na správném místě. Za ten zákrok si asi zaslouží velkou pochvalu, že?

„Dovolím si udělat srandu. Frýďa má takové maskáčové kopačky, takže ho možná plzeňští neviděli. Říkám mu to na tréninku pořád (úsměv). Zachránil gól. Možná se mnou nebudete souhlasit, ale byla to jejich jediná pořádná vyložená situace, ze které mohli dát gól.“

Právě Michal Frydrych se dostal na hřiště v průběhu zápasu, nahradil zraněného Davida Hovorku. Je rozdíl ve spolupráci s těmito dvěma hráči?

„Vždy je nepříjemné, když někdo vypadne. S Davidem jsme společně odehráli více zápasu, jsme sehranější, on je takový impulzivnější. Frýďa je zase klidnější. Ale neřekl bych, že by pak přišla nějaká změna. Michal dohrál zápas skvěle a jak bylo řečeno, zachránil nám výhru. Hraje se mi s ním také dobře.“

SESTŘIH: Plzeň - Slavia 0:1. Duel podzimu zvládli sešívaní, ligu vedou o devět bodů Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - prihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Trpišovský po bitvě v Plzni: Rozhodla vůle a morálka, Souček hrál se zraněním

Vrba chválil Kayambu a litoval zahozených šancí: Potkala se velmi aktivní mužstva