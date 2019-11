Hrdina i smolař zároveň, Kodr dal gól, pak srazil Příbram vlasťnákem: Štve to | iSport.cz

Hrdina, nebo padouch? Tak trochu obojí. Marek Kodr na konci první půle (42. minuta) vykřesal pro Příbram naději, snížil z prvního rohu utkání a hosty gól viditelně nakopnul. Měli ještě celou druhou půli na to, aby s výsledkem něco udělali, snahu ale definitivně zlomil třetí inkasovaný gól.

Střídající Radim Breite poslal šikovný pas na rozeběhnutého Petara Musu, ve fazóně hrající chorvatský útočník se tlačil za gólem a Kodr chtěl uklidit míč na poslední chvíli z dosahu protihráče, trefil ale jen šibenici své brány. „Bylo to na poslední chvíli... Balon na mě byl dost dlouhý, chtěl jsem ho uhrát před Musou, ale bohužel se to nepovedlo," litoval příbramský stoper.

Liberec - Příbram: Kodr hlavičkoval po centru Zemana přesně a snížil, 2:1

Pocit ze zápasu i přes vstřelený gól vzhledem k porážce převládá jednoznačně negativní. „Je to špatné. Dáme branku na 1:2, za což jsem rád, můžeme hrát až do konce o vyrovnání a nakonec si dáme takový vlastňák," kroutil Kodr hlavou. Situace z 66. minuty jako kdyby podtrhla příbramskou dosavadní sezonu na hřištích soupeřů.

Nula bodů, sedm porážek a skóre 3:21. Gól dala Příbram pouze na Slavii a teď v Liberci. „Venku dostáváme laciné góly. Chybí nám ale taky větší kvalita a sebevědomí, které máme doma větší," nehledal výmluvy kouč Nádvorník. „Na druhou stranu je potřeba říct, že když dáte u soupeře dva góly, musíte si odvézt alespoň bod. Škoda, byli jsme blízko," dodal trenér aktuálně třináctého celku tabulky.

Hráče okolnosti mrzí hlavně okolnosti proher. „Štve to a hodně. S Libercem bychom si bod zasloužili, potřebujeme už konečně sérii prolomit, pomohlo by to na sebevědomí," věděl Kodr. Gólman Ondřej Kočí sice věřil až do konce, kdy dokonce běžel pomoct do vápna soupeře při standardce, ale body nakonec nevychytal. Snížení Soufiane Dramého v 90. minutě nestačilo.

„Rozhodují laciné branky. Děláme jednoduché chyby, které soupeři prostě trestají. Sami se na góly nadřeme, nedostaneme se za celý zápas do vyložené šance, ze které bychom pohodlně skórovali. Je to složité, děláme si to sami," přiznal Kočí. „Věřil jsem až do poslední chvíle. Věřil jsem, že se k někomu míč odrazí, nejlíp ke mně, a bude remíza. Ale kopli jsme to tak, jak jsme to kopli," uzavřel Kočí.

Příbram čekají do konce podzimní části venku ještě dva zápasy, pojede do Ďolíčku a Českých Budějovic. Vybojuje v některém z duelů premiérové body z hřišť soupeře?