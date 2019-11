Propast za Plškem. Sigma má střelecký problém, přijde posila z Gambie? | iSport.cz

Tři olomoučtí útočníci vstřelili na podzim z různých důvodů pouze tři ligové branky. Jediný, kdo zachraňuje čest ofenzivních hráčů Sigmy, je produktivní záložník Jakub Plšek, jenž se trefil sedmkrát.A to je problém. Hanáci na hrotu nemají oporu, na kterou by byl spoleh. Co s tím? „Management není hloupý, určitě bude zimní prioritou posílit útok,“ říká jejich bývalý hráč David Kobylík. Podle informací Sportu patří mezi vytipované forvardy například Lamin Jawo z Jihlavy.

Mělo to být tak prosté: na jedno místo v útoku bude stačit Jakub Yunis, nebo Martin Nešpor. A když kouč Radoslav Látal použije rozestavení s oběma hroty, které chtěl v průběhu podzimu vypilovat, bude jim připraven krýt záda Ismar Tandir. Takhle si to v létě na Andrově stadionu naplánoval realizační tým se sportovním vedením Sigmy. Jasně a stručně.

Jenže realita je po polovině základní části FORTUNA:LIGY úplně jiná, pro Olomoucké o dost horší. Yunis se v deseti startech ještě netrefil, třígólový Nešpor je se zánětem v oblasti třísel pořád na marodce a Tandir trenéry nepřesvědčil, v zimě pravděpodobně odejde jinam.

„Dělám vše pro to, abych zlomil střeleckou smůlu,“ ujišťuje Yunis, aktuální jednička na hrotu, která zatím třikrát skórovala pouze v poháru. Snahu z posledních utkání mu nikdo nemůže upřít, ale lepší statistiky chybějí. „Maká, dře pro tým, hodně nám pomáhá tím, že uhrává těžké balony. Ale gól mu hrozně chybí, musíme ho líp nacházet,“ nabádá Jakub Plšek, jediný spolehlivý snajpr týmu.

Olomoučtí střelci Jakub Plšek 9 Martin Nešpor 3 Václav Jemelka 3 Martin Hála 2 Tomáš Zahradníček 1 Václav Pilař 1 Šimon Falta 1 Vít Beneš 1

Jako by na Yunise nejdříve dolehla dlouhá prázdninová nejistota: jednání o nové smlouvě, do toho zájem Jablonce, který za něj nabízel až deset milionů. „Když ho srovnáte v létě a teď, je to úplně něco jiného. A on to ví. Snaží se, poctivě trénuje, ale musí to prodat na hřišti jako naposledy. Tohle je Jakub, kterého chceme a který se nám líbí,“ naznačuje mu důvěru Látal.

Tu přitom překvapivě málem ztratil Plšek. „V minulém týdnu jsem s ním měl pohovor. Jeho forma klesla, navíc on není extra rychlostní typ, takže potřebuje čísla. Padla myšlenka i na sestavu bez něj,“ dodává kouč.

Nakonec se k tomu neodhodlal a vyplatilo se. Plšek byl proti Mladé Boleslavi nejlepším hráčem Hanáků, takže duo Y+P zřejmě Olomouc podrží nadále. „Yunis je v áčku dlouho, ale pravidelně začíná hrávat až teď. Je silový, ale má technické a někdy náladové nedostatky, potřebuje servis od ostatních,“ popisuje někdejší středopolař Sigmy David Kobylík. „Nicméně Látalův styl by mu měl sedět. Nový způsob hry se mi moc líbí, cítím tam chuť po bodech a přímočarost. Půjde to nahoru.“

Pokud ne, bude chtít sportovní úsek v zimní přestávce ofenzivu posílit. Podle informací Sportu patří mezi vytipované útočníky 24letý Gambijec Lamin Jawo, jenž v Jihlavě pěti brankami spolehlivě zastupuje zraněného Stanislava Klobásu, nejlepšího kanonýra druhé ligy.

Z povedeného hostování v Pardubicích by se měl navíc minimálně na přípravu vrátit i reprezentant do 20 let Pavel Zifčák.