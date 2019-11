RENTGEN: Sparta by měla využít Hübschmana, bude jí chybět Kanga? | iSport.cz

V 16. kole FORTUNA:LIGY zajíždí Sparta do Jablonce. Na svého severočeského soupeře se může v případě vítězství dokonce bodově dotáhnout. Chybět jí ale bude vykartovaný Guélor Kanga. To by však pro Letenské nemusel být takový problém, jak v tradičním pořadu RENTGEN naznačuje redaktor deníku Sport Pavel Hartman. Ten rovněž našel defenzivní mezery ve hře jabloneckého Tomáše Hübschmana. Více ve videu.