Opava čeká na gól 490 minut. Útočníci musí být v háji, ví gólman Fendrich | iSport.cz

Že se Příbram doma počtvrté za sebou netrefila? Mohl za to i opavský gólman Vilém Fendrich, jenž pochytal všechny tutovky. „Snažím se takhle každý zápas, ale bohužel nedáváme góly,“ vyprávěl Fendrich po remíze 0:0. Jeho Opava zůstává poslední.

Remíza může znamenat ztrátu i zisk. Jak je to ve vašem případě?

„Když to vezmu objektivně, gólové šance byly na obou stranách. Takže bod je asi spravedlivý a z Příbrami ho musíme brát. Nic jiného nám nezbývá a musíme to potvrdit příště doma s Boleslaví.“

Vy jste udělal pro úspěch všechno, ale nezklamali vás spoluhráči? Znovu jste zůstali bez gólu.

„Když se netrefíte pětkrát za sebou, logicky nemůžete vyhrát. Myslím, že tu smůlu stačí prolomit jedním gólem. Měli jsme šance i tady, ale nebyli jsme schopní nic dotlačit do brány. Věřím, že když nám tam jednou padne i nějaká šmudla, tak se to otočí.“

SESTŘIH: Příbram - Opava 0:0. Bez formy, bez gólů. Čekání na výhry pokračují Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Málem se to otočilo už v Příbrami, váš kapitán Jan Žídek trefil těsně před koncem břevno. Neradoval jste se už z gólu?

„Viděl jsem, jak Žíďas prodlužuje míč na branku a někteří z nás už zvedali ruce, ale ta hlavička nešla zas až tak daleko mimo dosah gólmana. Díky tomu to vytáhl na břevno. Škoda, mít tři body by byla fantazie.“

Děsí vás dlouhá série bez vstřeleného gólu? Na suchu jste už 490 minut.

„Samozřejmě je to hodně. Trápení v koncovce je záležitostí celého týmu. Nikdo se ani třeba neustřelí z třiceti metrů a nedá krásný gól. Tým to pochopitelně vnímá a útočníci samotní z toho musí být v háji. Musíme se v koncovce víc soustředit a odvážně jít gólu naproti.“

Utěšujete se aspoň tím, že po remíze ztrácíte na předposlední Karvinou už jen bod?

„Jasně, tabulka je pořád vyrovnaná. I když jsme poslední, ztrácíme minimum bodů na barážové nebo vyšší pozice. Musíme zamakat přes reprezentační pauzu a dát hlavy nahoru. Nic není ztracené.“

Příbram - Opava: Fendrich vytáhl standardku Nového i gólovku Kodra Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Příbram - Opava: Po rohu Nového kryl hlavičku Kodra brankář Fendrich