Vrba: Hubník? Zeptejte se rozhodčího. Nerozhoduju o těchto věcech | iSport.cz

V osmadvacáté minutě utkání šel Roman Hubník do skluzu na unikajícího Tomáše Malinského. Souboj nezvládl, navíc libereckému šídlu ostře přišlápl kotník. Jelikož v té chvíli už měl na triku jedno žluté napomenutí, měl být sudím Zbyňkem Proskem vyloučený. K této situaci, jež významně ovlivnila zbylý průběh utkání, došlo za stavu 1:1. „Nevím, je to věc rozhodčího. Zeptejte se jeho,“ snažil se vysmýknout z přímé odpovědi trenér Viktorie Pavel Vrba. „Rozhodčí je od toho, aby vedl utkání. Já jsem od toho, abych vedl tým. Nerozhoduju o těchto věcech,“ dodal.

Krátce po Hubníkově neoceněném faulu byl po druhé žluté kartě odeslaný do kabin středopolař Slovanu Alexandu Baluta. A Viktoria proti deseti otočila výsledek na konečných 4:1.

Jaké je vaše hodnocení utkání?

„Jsem rád, že jsme dokázali otočit výsledek z 0:1 na 4:1. Zápas se pro nás nevyvíjel dobře, i když nám začátek duelu vyšel. Vytvořili jsme si asi tři situace, kdy jsme mohli jít do vedení my. Pak soupeř z tečované standardní situace vstřelil gól, přičemž to byla jeho první střela na bránu. Naštěstí se nám ještě do poločasu povedlo výsledek otočit. Rozhodující byla třetí branka, kdy jsme o výsledku rozhodli. Přiznám se ale, že v situaci, kdy jsme deset minut před koncem ztratili balon, a soupeř šel sám na branku, to mohlo být ještě dramatické. Naštěstí se tak nestalo, Hruška nás podržel a v závěru jsme výsledek pojistili.“

Plzeň - Liberec: Hloušek zareagoval na Kayambův náběh nejlépe a zvýšil na 4:1!

Hodně vám zatrnulo v osmadvacáté minutě, kdy měl být Roman Hubník po druhé žluté kartě vyloučený?

„Nevím, je to věc rozhodčího. Zeptejte se rozhodčího.“

Vy jste situaci neviděl?

„Zeptejte se rozhodčího. Já jsem měl v lize taky spoustu sporných situací, nikdy jste se mě neptali a najednou se ptáte. Já říkám, že to nebudu hodnotit. To, co se stalo. Rozhodčí je od toho, aby vedl utkání. Já jsem od toho, abych vedl tým. Nerozhoduju o těchto věcech.“

Jak hodnotíte jeho výkon?

„Rozhodčího?“

Ne, Romana Hubníka.

„Rozhodčí hodnotit nebudu, nikdy jsem to nedělal. Co se týče Romana Hubníka, asi bylo trošku vidět, že nějakou dobu nehrál. V minulosti jsme byli zvyklí, že v některých situacích byl razantnější, důslednější a důraznější. Ale to je zaviněno tím, že měl delší pauzu.“

Co řeknete Joelu Kayambovi za jeho chování ve zdi, kdy se uhýbal míči tak neobratně, až ho tečoval do protisměru gólmana Aleše Hrušky?

„Máte super otázky. Bylo to na druhé straně hřiště, tu situaci jsem tentokrát vážně neviděl. Lépe jste to asi viděl vy, v televizi ze záznamu. Já to doopravdy neviděl. Jestliže se otočil zády, tak je to obrovská chyba.“

Plzeň - Liberec: Hubník si říkal o druhou žlutou, tvrdým skluzem sestřelil Malinského

