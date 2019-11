Hejkal: Proč máme VAR? Penalta byla vymyšlená, chci spravedlnost | iSport.cz

Zatímco před týdnem po domácí porážce s Českými Budějovicemi byl kouč Teplic Stanislav Hejkal na své hráče hodně naštvaný, po utkání na Slavii do vlastních řad nemířil. „Nesmírně mě mrzí, jak to dopadlo. Porážku 0:3 si kluci za svůj výkon nezasloužili,“ prohlásil na tiskové konferenci. Výrazně mu však vadila penalta, ze které Tomáš Souček poslal domácí do vedení. „Byla vymyšlená. Proč máme VAR? Nevím, jestli asistenti byli zrovna na kafi…“ divil se zklamaný Hejkal.

Po výbuchu z minulého kola jste teď na Slavii nepropadli. Jak hodnotíte váš výkon?

„Utkání bych hodnotil ve dvou rovinách. Pokud chcete uspět na Slavii, musíte být dobře připravení, musíte využít jejich psychické i fyzické únavy. A musíte přežít nějakou šanci a tu svou proměnit. To jsme bohužel nesplnili. Hráli jsme aktivně, napadali vysoko. V první půli měl Jakub Mareš jasnou brankovou příležitost, v druhé zase Petr Mareš."

To bylo klíčové?

„Když chcete udělat bod na Slavii, musíte to dát. Slavia je top mančaft, klobouk dolů, co s nimi trenér Trpišovský udělal. A proto mě nesmírně mrzí, jak to nakonec dopadlo. Je rozdíl prohrát na Slavii 0:1 z vymyšlené penalty a prohrát 0:3. To už vypadá špatně, kluci si to za výkon nezasloužili. Tohle je sportovní stránka, Slavii gratuluju k výhře a přeju jí, ať to zvládne s Interem."

A ta druhá rovina?

„My jsme v situaci, kdy bojujeme o každý výsledek a je proti nám nařízená penalta. Ze všech úhlu nebylo prokázané, jestli byla. Mrzí mě, že je 21. století, my máme VAR, vyspělou technologii. A ten VAR prostě už poněkolikáté neodhalil věc ve prospěch Teplic. Nezazlívám rozhodčímu Pechancovi, že písknul penaltu, protože měl takové podstavení, jaké měl. Ale když jsem teď prošel všechny dostupné materiály, kontakt jsem neviděl. A tak se ptám - proč asistenti u VARU neřekli Pechancovi, ať se jde podívat? Nevím, jestli byli zrovna na kafi… Proč ten VAR máme? Strašně mě to mrzí. Kdyby mu aspoň řekli: Pojď se podívat, nevypadá to… Nerozumím tomu, anebo možná tomu rozumím."

SESTŘIH: Slavia - Teplice 3:0. Mistr po Barce povinně vyhrál, Souček má gól a asistenci Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Videorozhodčí Franěk v rozhovoru pro O2 TV Sport řekl, že sudí Pechanec jim v konzultaci popsal, co viděl a jeho popis korespondoval s tím, co viděli na obrazovce. Co na to říkáte?

„Nevím, VAR měl asi jiné materiály než my. Já měl všechny, které se ke mně mohly dostat a žádný kontakt jsem neviděl. Kdyby se hlavní rozhodčí aspoň šel podívat. Já nemám vůbec nic proti Slavii, gratuluju jí k výhře. Hraje pěkný fotbal. Ale nechápu, proč sporný moment nevyřešíme tak, jak bychom mohli, když tu technologii máme. Vždycky když jsou Teplice v podobné situaci, tak se to dlouhá zkoumá, a pak to nedopadne. Když je to proti Teplicím, nic se nezkoumá…Výsledek 0:3 jsme si za odvedenou práci nezasloužili, 0:3 je moc."

Naznačujete, že jsou proti vám na FAČR trochu zaujatí?

„Ať to vypadá, jak to vypadá, já říkám jen fakta. Proti Spartě jsme dostali gól po faulu Kayi. Máme kopat dva pokutové kopy, nekopeme. Já bych chtěl, aby VAR jednou rozhodl v náš prospěch. Nechci říkat, jestli jsme v nemilosti svazu. Chci jen spravedlnost, nic jinýho."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 29. T. Souček, 89. Ševčík, 90+2. Kúdela Hosté: Sestavy Domácí: O. Kolář – Coufal, Kúdela, Frydrych, Bořil – Masopust (75. Ševčík), Hušbauer, T. Souček (C), Stanciu (83. Traoré), Olayinka – Júsuf Hilál (62. Milan Škoda). Hosté: Grigar – Paradin, Čmovš, Shejbal – Vondrášek, Žitný, Kodeš (68. Kučera), P. Mareš, Hyčka (86. Knapík) – J. Mareš (C), Vyhnal (68. Nazarov). Náhradníci Domácí: Kovář, Holeš, Ševčík, Traoré, Takács, Škoda, Van Buren Hosté: Diviš, Knapík, Nazarov, Kučera, Radosta, Trubač, Moulis Karty Domácí: Júsuf Hilál Hosté: J. Mareš, Shejbal, Paradin Rozhodčí Pechanec – Kotík, Vlček Stadion Sinobo Stadium, Praha-Vršovice Návštěva 16 271 diváků

Trpišovský po Teplicích: V takových zápasech potřebujete druhý gól. Ve vápně nám chyběl klid

Souček po Teplicích: Při penaltě jsem věřil, že gólman někam skočí

Slavia - Teplice: Kúdela dorazil míč do sítě a pojišťuje vítězství sešívaných na 3:0!

Slavia - Teplice: Souček skvěle vypíchl míč, Ševčík si zasekl a levačkou zvyšuje na 2:0!