Straka: Výsledky nebyly, ale může za ně jen trenér? Jsem nabitý energií | iSport.cz

Po poslední prohře s Baníkem Ostrava (0:3) se František Straka opřel do svých hráčů. Hrubě se mu nelíbilo, jak si nechali nasázet tři góly ze standardních situací. „To tam chrápou!?“ zlobil se a plánoval, co bude s týmem v reprezentační pauze udělat, aby se probral. „Přijel jsem na trénink a bylo mi řečeno, že už trénink nepovedu,“ komentuje pondělní rozhodnutí vedení klubu.

Jak jste to vzal?

„Je to samozřejmě nepříjemný, abych řekl pravdu, tak jsem s tím nepočítal. Musím respektovat, že výsledky nebyly, to se nedá nic dělat. To je náš úděl, když se nedaří, odnese to většinou trenér. Spíš je otázkou, jestli je opravdu jen trenér ten, kdo za to může nebo ne. V tom jsou určité otazníky. Jinak se k tomu stavím čelem, výsledky nebyly. Mrzí mě to, chtěl jsem určité kroky udělat, ale už je neudělám. Škoda, protože jsem se tady cítil dobře. A jestli můžu něco vzkázat?“

Povídejte...

„Chtěl bych poděkovat fanouškům, ti byli úplně super. Děkuji za podporu v těžké situaci, v jaké jsem přicházel. Vyjadřovali ji neustále, za to jim moc, moc děkuji. Tak dobře už jsem se dlouho nikde necítil, jako tady. Dík. Jak jsem říkal, tohle je náš osud, bohužel se stalo. Bojovali jsme i s tím, že jsme top hráče neměli, měli jsme velkou marodku, to nás sráželo. Ale to se člověk nesmí vymlouvat, tak to je. Ať si každý udělá úsudek sám. Myslím, že jsem tady udělal kus práce, do očí se můžu podívat každému. Samozřejmě to mrzí, ale život jde dál, to je můj osud. Jede se dál.“

S hráči jste se rozloučil? Co jste jim říkal?

„Vůbec nic, trénink už jsem nevedl. Každý z hráčů si musí udělat svůj úsudek, každý ví, jakou měrou se přičinil o to, kde jsme. Přeju si, aby si každý sáhnul do svědomí, není to jen o nás, o trenérech. Fotbal je kolektivní sport, za který neodpovídá jeden člověk, ale většina. Je samozřejmě daleko lehčí propustit jednoho člověka, než dvacet.“

Říkal jste, že jste plánoval další kroky, jaké? Chtěl jste sáhnout do kádru?

„Nikdo tady není tak naivní, aby neviděl,