INSIDER: Mocným se pomáhá, Balutu chápu. Fauly jsem ale viděl | iSport.cz

Pod tvrdou palbu se v uplynulém 16. kole FORTUNA:LIGY dostali rozhodčí. A zrovna v utkáních velkoklubů z Plzně a Prahy došlo na kontroverzní či sporné situace, které posoudili v jejich prospěch. Jen to povzbudilo dojem mnoha fanoušků, že arbitři se přiklánějí na stranu „mocných“. „Můj pocit je podobný, situací, které se řeší, je hodně. A většinou se to týká mužstev nahoře,“ přitakává ve svém pořadu Ligový insider bývalý reprezentační stoper Martin Jiránek. Na druhé straně tvrdí, že zrovna o tomto víkendu došlo k očividnému pochybení jen na západě Čech.

Sudí Zbyněk Proske ušetřil v Plzni vyloučení domácího kapitána Romana Hubníka. Ten i s kapitánskou páskou na rukávu nastoupil poprvé v sezoně v základní sestavě a od začátku se prezentoval tvrdými zákroky. „Bylo vidět, že dlouho nehrál, chyběla mu jistota. Potvrdil to jeho zákrok, kdy měl jasně dostat druhou žlutou kartu. Nebylo co řešit,“ glosuje Jiránek zákrok na Tomáše Malinského.

Místo Hubníka byl ovšem na druhé straně vzápětí vyloučen Alexandru Baluta, jenž po předchozí žluté kartě za protesty pykal za zákrok na Joela Kayambu. „A správně, byl to zbytečný faul. Ale rozhodčí měřil různým metrem. Kdyby byl předtím vyloučen Hubník, asi by taková situace vůbec nenastala,“ říká Jiránek. Když Baluta odcházel ze hřiště, neodpustil si gesto, jímž naznačoval, že roli ve verdiktu hrály peníze. „Emoce jsou velké, odnesl to. Plzni to šlo na ruku. Samozřejmě je to trošku přehnané, ale pochopit se to dá,“ tvrdí Jiránek.

Ten se věnuje i dalším situacím, jež připoutaly pozornost. V jablonci se jednalo o souboj domácího útočníka Martina Doležala s letenským obráncem Davidem Lischkou, po němž Pavel Královec neuznal gól Jakuba Jugase na 3:2. Byť se oba hráči přetahovali, Jiránek s rozhodnutím souhlasí. „I když se mluví o tom, že Lischka měl nejdřív kontakt s Doležalem, pro mě to byl faul. Doležal si snažil udělat prostor loktem,“ hodnotí.

Podobně se nakonec přiklání k odpískání pokutového kopu v Edenu, kde se po nepovedeném pokusu o odkop teplický Petr Kodeš zřejmě kolíky kopaček otřel o nohu slávisty Petera Olayinky. Jakkoli se nigerijská akvizice příliš ochotně poroučela na zem. „Nebyl to důvod k pádu a k tomu, aby se pak válel, jako by přišel o nohu. Bylo to hodně sporné, ale kontakt kopačkou na stehno a faul tam byl,“ domnívá se Jiránek.

Bývalý obránce Regginy, Birminghamu či moskevského Spartaku jinak celkově souhlasí s tím, že hráči v české lize i drobných střetů využívají k pádům na zem a třeba v takové Anglii by jim to netolerovali. Nebo alespoň ne tolik. „I tam k tomu dojde, ale u nás je toho víc. Hráči to zkoušejí furt, v Anglii pouští souboje, které se v Česku pískají každých třicet sekund. To fotbalu neprospívá,“ soudí Jiránek.

Podívejte se NA VIDEU i na to, jak Martin Jiránek hodnotí hru Sparty v Jablonci, zda šlo zabránit pěknému gólu Jana Chramosty nebo co říká na stopery-střelce Jakuba Pokorného z Baníku a českobudějovického Lukáše Havla.

