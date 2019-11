Harba je ve formě, zamíří do Karviné? Pomohl by, říká kouč Vyškova Trousil | iSport.cz

Před pěti lety nastřílel ve vrcholné formě v dresu Jihlavy dvanáct gólů za sezonu, lákal ho i jablonecký boss Miroslav Pelta. Dva roky nato se Harba blýsknul i ve Zlíně, kde se trefil šestkrát během podzimního hostování.

Ale pak? Se životní fazonou byl šmytec. Na tehdejší produktivitu už v Jižní Koreji, Turecku, Albánii ani na Slovensku nenavázal. Zmizel ze scény.

„Nelituji toho, ale fotbalově jsem se tam trochu ztratil,“ uznává zpětně. „Chtěl jsem se do toho dostat na jaře na Slovácku, ale šanci jsem nedostal. Důvod neznám, protože jsem trénoval dobře. Pan Svědík si pořád myslel, že na tom jsem kondičně špatně, což byla podle mě chyba, protože jsem se cítil dobře,“ dodává Harba, jenž v Uherském Hradišti stihl v minulé sezoně jen 84 minut.

Když mohl v létě se Slováckem uplatnit dvouletou opci, přišly problémy s achillovkami. Smlouva se ukončila a Harba byl bez práce. „Dva měsíce jsem se léčil, strašně jsem se trápil,“ popisuje nyní už jako hráč Vyškova.

V celku z MSFL mu dal šanci kouč Jan Trousil, bývalý ligový stoper, který znal Bosňana jako nepříjemného forvarda, kterého několikrát bránil. Zavolal mu, nastínil svou vizi, zařídil apartmán na stadionu a Harba nabídku po dvou dnech rozmýšlení přijal.

A dobře udělal. Ve druhé polovině půlsezony se dostal do fazony a v posledních čtyřech duelech čtyřikrát skóroval.

„Obrovsky nám pomohl. Není to třetiligový hráč, tady vůbec nemá co dělat. Je někde jinde než ostatní, stoprocentně půjde výš. Navíc je to i perfektní parťák do kabiny,“ chválí Trousil.

Mladším spoluhráčům pomohl Harba přehledem, krytím míče, originálním řešením, precizní levačkou i profesionálním přístupem. Bodová úspěšnost Vyškova se s ním zvedla o 30 procent!

Není tak divu, že Harba v nejlepším věku stále pomýšlí na angažmá mezi elitou. „Zdraví drží, takže teď to začnu řešit. Cítím se dobře, myslím, že ještě můžu hrát fotbal na nejvyšší úrovni. Snad to vyjde. Je mi jedno, kde to bude, hlavně aby nějaká nabídka přišla.“

S tím podle informací iSport.cz nebude problém. Nejvíce se mluví o zájmu Karviné, kterou nedávno převzal Juraj Jarábek. Slovenský trenér zná Harbu ze společného působení v Trnavě i Zlatých Moravcích.

„Všem prvoligovým mančaftům od osmého místa dolů by pomohl,“ nepochybuje Trousil. „Je mu teprve jednatřicet let, zná soutěž, umí česky. Samé plusy. Pro Karvinou a další ideální.“

Jiné možnosti? S produktivitou má problém i poslední Opava či třináctý Zlín.

„Jsem rád, že hráči ve Vyškově rostou a posouvají se za lepším. To je smysl naší práce. O Sečkáře, Lahodného či Matochu je zájem ve druhé lize,“ prozrazuje trenér desátého týmu MSFL, který do Jihlavy dostal například perspektivního stopera Mohameda Tijaniho (22) z Pobřeží Slonoviny.

„A teď ho chce liga,“ usměje se Trousil. „Od stejného manažera tady teď máme osmnáctiletého útočníka Ephraima Tshibwabwu z Konga. Mluví jen francouzsky, ale je šikovný. Když ho agenti nezabijí nějakým zbrklým přestupem výš a ještě se u nás vyhraje, mohl by být zajímavý.“