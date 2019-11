Rosický: velký rozhovor o Spartě, mladých i bodu zlomu při prohře v Plzni | iSport.cz

Před rokem vstoupil do hlubokých a rozbouřených vod. Tomáš Rosický, sportovní ředitel Sparty, ani na okamžik nezaváhal, zda tuhle výzvu přijme. Byť výsledky zatím zůstávají za očekáváním, rukopis někdejšího geniálního záložníka už je znát. Letenský tým je napěchovaný talentovanými mladíky, jejich role nabývá na síle. „Pro mě je strašně důležité, aby se s mladými hráči pracovalo, aby rostli. Čím budou lepší, tím méně chyb se dopustí a posune to celý tým dopředu. Asi jsme si touhle fází museli projít, i když já osobně jsem si myslel, že už budeme mnohem dál,“ říká Rosický ve velkém rozhovoru pro iSport Premium. V něm mluví i o tom, že si proces týmového růstu představoval rychlejší, o ofenzivě i trpělivosti s trenérem či větší zodpovědnosti po odchodu Adama Kotalíka.

Spokojenost? Kdepak, tu bychom u Tomáše Rosického hledali marně. Sportovní ředitel Sparty nijak nezakrývá, že dosavadní výkony a výsledky týmu nejsou dostatečné. Na druhou stranu se ani nehroutí.

Moc dobře si uvědomuje, na jakou cestu se s nejslavnějším českým klubem vydal. Na cestu mládí, tedy i trpělivosti a rozvahy. „Snažím se zůstávat v klidu. Abychom neudělali jeden krok dopředu, ale k tomu čtyři doleva a pět doprava,“ vysvětluje.

Téměř dva měsíce jste neprohráli soutěžní zápas, z posledních šesti utkání jste čtyři vyhráli. Přiznejte, zlepšila se vám trochu nálada?

„Trend je samozřejmě v posledních zápasech lepší, ale stejně to stále nesplňuje naše očekávání. Ani výsledková, ani herní.“

Určitý progres přesto vidíte, že?

„Ukazuje se nám, že to lepší je. Nyní je před námi strašně důležitá perioda, do konce podzimu zbývají čtyři zápasy. Je na trenérovi a hráčích, aby ukázali, že spolu rostou, a potvrdí zlepšení. S tím souvisí i nutný posun v tabulce směrem vzhůru.“

Adaptace na Spartu není jednoduchá pro nikoho

Určitým zlomem se ukazuje být utkání v Plzni, kde jste paradoxně prohráli 0:1. Vidíte to stejně?

„V Plzni se udál jeden velice zásadní bod. Musíme si uvědomit, že tým je z velké části nový. Když si vezmeme jen letní příchody, celkem to bylo pět hráčů, o které jsme hodně stáli. Jmenovitě Trávník, Kozák, Krejčí, Lischka a Vindheim. Na to navázala hostování Graiciara a Hancka, z hostování se vrátili Kaya a Mandjeck. To jste téměř na deseti hráčích. Obměna byla velká. Ale zpět k Plzni. Stala se tam chyba Davida Lischky, v tu chvíli se ale v týmu ukázaly