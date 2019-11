Vrba před Karvinou: Těch 14 dnů bylo zvláštních. EURO je pro hráče výzva | iSport.cz

V krátké době druhá reprezentační pauza nabourala Viktorii Plzeň a dalším českým klubům zažitý zápasový rytmus. Teď už se Západočeši, stejně jako zbytek celků FORTUNA:LIGY, vrhají zpátky do ligového kolotoče. Trenéru Pavlu Vrbovi chybělo pět reprezentantů, ostatní poctivě makali v tréninkovém areálu v Luční ulici. „Chceme uhrát body, které nás dostanou do klidu před jarní částí,“ řekl plzeňský kouč pro klubové stránky před nedělním duelem s Karvinou.

Jakub Brabec, Lukáš Kalvach a Michael Krkenčík si vychutnali český postup na EURO, který mužstvo Jaroslava Šilhavého stvrdilo v Plzni výhrou 2:1 nad Kosovem. V české jednadvacítce se dvakrát prosadil Dominik Janošek proti San Marinu (6:0), odehrál i celé kvalifikační utkání v Chorvatsku (2:1). Christián Herc nastoupil za slovenskou jednadvacítku proti Gruzii, brankou se podílel na výhře 3:2.

„Těch 14 dnů bylo takových zvláštních, někteří hráči se zúčastnili reprezentačních srazů. Samozřejmě je dobře, že někteří z nich byli u toho, když české mužstvo postoupilo v Plzni na mistrovství Evropy. To je úžasné, hráčům takové zápasy zvednou sebevědomí. Budou bojovat o nominaci na mistrovství Evropy, to je pro ně velká výzva. Teď musí přehodit výhybku na českou ligu,“ upozornil trenér Pavel Vrba.

Česká fotbalová liga se vrhá do závěrečné fáze podzimu, do konce roku 2019 zbývá odehrát čtyři kola. Plzeň čeká nedělní výjezd do předposlední Karviné, domácí půjdou do utkání pod novým trenérem Jurajem Jarábkem.

„Očekávám, že Karviná se chce odlepit od spodku tabulky, uvidíme, s čím přijde nový trenér. Momentálně ho vůbec neznáme, nevíme, s jakou filozofií Karviná do zápasu nastoupí,“ pravil Vrba.

Plzeň po 16 odehraných kolech okupuje v tabulce druhé místo, na vedoucí Slavii ale ztrácí značných jedenáct bodů. „Hrajeme ještě čtyři kola, chceme uhrát co nejvíc bodů a udržet odstup od mužstev pod námi. Pokud se přiblížíme Slavii, která je suverénní, bude to jenom dobře. Ale momentálně se díváme spíš na sebe, chceme uhrát body, které nás dostanou do klidu na zimní přípravu a na jaro, abychom hráli poháry a umístili se co nejvýš,“ vytyčil plzeňský kouč jasné cíle českého vicemistra.

