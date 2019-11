Reprezentace vysály ligu. Júsufovo martyrium, kdo, kde a kolik hrál? | iSport.cz

Český tým dostal míč do kosovské sítě, ale branka Vladimíra Daridy neplatila kvůli předchozímu faulu Tomáše Součka na brankáře soupeře • Sport

Reprepauza z pohledu státního a klubového trenéra? To jsou dvě naprosto rozdílné věci. Pro prvního přestavuje jeden z vrcholů sezony, zatímco druhý trne, kdy a v jakém fyzickém a psychickém stavu se mu opory vrátí zpět, nejvíc se samozřejmě bojí zranění.

„Když se vám tolik hráčů rozprchne do světa, musíte logicky očekávat nějaké špatné zprávy,“ prohlásil kdysi na tohle téma trenér Arsenalu Arséne Wenger.

Podle dostupných informací se nicméně zdá, že listopadový termín přežili všichni reprezentanti ve FORTUNA:LIZE bez vážné úhony. Důležité nyní tedy bude, jakou si přivezou zpět do svých klubů formu. První to poznají dnes ve vzájemném zápase Sparta s Českými Budějovicemi.

„Je to složitější jen pro některé hráče, kteří se nám vrací z reprezentačních srazů, bude míň času na přípravu,“ připustil pro klubovou televizi letenský trenér Václav Jílek. „Ale jinak si nemyslím, že by to měl být omezující prvek ve vztahu k utkání,“ odmítl jedním dechem hledat jakékoliv alibi.

Hned zítra pak jde na věc Slavia, kterou čeká náročné utkání v Olomouci. Rovněž úřadující mistr věří, že dlouhodobá absence dvanácti mužů v tréninkovém procesu nebude na Andrově stadionu znát.

„Postoupilo se na mistrovství Evropy, takže kluci jsou ve skvělé pohodě. Vždy když se hráčům daří, vše snášejí lépe a mají v sobě dobrou náladu. A tu si, myslím, kluci přenášejí ze Slavie do národního týmu. A teď si myslím, že si to i z toho nároďáku přenesou sem,“ prohlásil asistent trenéra Zdeněk Houštecký.

Limitující martyrium pro Júsufa

Ohleduplně přitom nezmínil Nicolaeho Stancia, který s rumunskou reprezentací musel strpět porážky se Švédskem (0:2) a ve Španělsku (0:5), po kterých mu zbyla poslední naděje na EURO 2020 v březnové baráži Ligy národů...

Téměř jistě pak v Olomouci nenastoupí útočník Júsuf, který má za sebou tradiční martyrium s bahrajnskou reprezentací. Kvůli zápasům s Hongkongem (0:0) a Irákem (0:0), který se hrál na neutrální půdě v jordánském Ammánu, strávil urostlý forvard v uplynulých dnech ve vzdušném prostoru celkem 44 hodin, během kterých urazil téměř 25 tisíc kilometrů. Na tréninku Slavie se pak Júsuf objevil