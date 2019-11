Sivok po návratu na Spartu: Nervozita i nostalgie. Bod má cenu zlata | iSport.cz

V zápase jste třikrát vedli, není ve finále remíza zklamáním?

„Sparta byla v druhém poločase lepší, my měli trochu štěstí, takže ve finále remízu bereme. Chtěli jsme vyhrát, i proto jsme se snažili hrát dobrý fotbal, což bylo vidět, ale Sparta má kvalitu a i když pořád není úplně vyzrálá, tak druhý poločas hrála výborně. Abyste uhráli dobrý výsledek, potřebujete mít i štěstí a nám se to povedlo.“

Bylo ze Sparty cítit, že není v pohodě?

„V defenzivní části asi trochu ano. Musím ale říct, že osobně se mi líbí David Lischka, který má podle mě před sebou velkou budoucnost.“

Jaké pro vás bylo, vrátit se zpět na Letnou?

„Musím přiznat, že jsem měl smíšené pocity. Po dlouhé době jsem byl nervózní, což se mi nestává. Působí tu mnoho stejných lidí, kteří tu byli, i když jsem zde hrál já, takže v tom byla i nostalgie. Bylo to příjemné. Je mi líto, že Sparta neoslavila výročí třemi body, ale pro nás má bod cenu zlata.“

Je bod zasloužený?

„To musíte posoudit spíš vy. Sparta byla druhou půli lepší, my jsme ale dobrý brejkový tým, takže jsme čekali na svou šanci. Kluci vepředu to odmakali, měli jsme sice štěstí, ale uhráli jsme bod. Dokázali jsme, že máme trenéra, který má před sebou velkou budoucnost a možná tady (na Spartě) bude také jednou trénovat.“

Vaše výkony jsou nad očekávání, že?

„Zatím ano. Čekají nás na podzim ale ještě tři těžká utkání a řekli jsme si, že v nich chceme získat co nejvíce bodů. Pak si sedneme v zimě a uvidíme, jaké budou plány.“

V minulosti o vás Sparta stála. Jak blízko byl váš návrat?

„To už je tak čtyři roky zpět. Od té doby nic nebylo. Taky už jsem na to starý. Už i pro Budějovice, jak říká trenér, je to na hraně. Takže do léta a konec.“ (smích)

V jakém stavu je podle vás Sparta?

„Lepší se to. Myslím si, že Rosa (Tomáš Rosický) to dá do kupy. Potřebují ale čas. Tým Sparty má perspektivu, ale je hrozně mladý. Až se uzdraví Bořek Dočkal a třeba přijdou někteří hráči, kteří utvoří kostru týmu, jako je nyní třeba Hložek, tak to může být velmi dobré. Ale jak říkám, chce to čas.“