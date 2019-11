VAR na Spartě? Sudí Orel s Markem ukázali, jak nepracovat s videem | iSport.cz

Adam Hložek taky dostal míč do sítě, ale ten mu odvolal VAR • Martin Sekanina/CNC

Pro nezaujatého fanouška to byla vysoce interesantní podívaná. Sparta a České Budějovice nabídly v páteční předehrávce 17. kola FORTUNA:LIGY strhující bitvu. Celkem padlo šest branek, skóre se přelévalo z jedné strany na druhou. Do duelu, který nakonec skončil smírem 3:3, ovšem významně promluvil VAR. Pánové, kteří práci s ním měli na starost, tedy videorozhodčí Pavel Orel a hlavní sudí Emanuel Marek, ovšem opakovaně názorně ukázali, jak by to nemělo vypadat.

Dva vysoce sporné momenty, dvě dlouhá přezkoumávání u videa. Zatímco v prvním případě rozhodčí Emanuel Marek ve spolupráci s kolegou u videa Pavlem Orlem správně neuznal branku Sparty pro ruku Adama Hložka, v nastavení měl být po faulu Benjamina Čoliče na Libora Kozáka nařízen pokutový kop.

Pachuť v ústech celé řady příznivců ovšem zůstává především z toho, jak vyhodnocení situací proběhlo. V obou případech to totiž byla naprosto dokonalá ukázka toho, jak by to v praxi vůbec vypadat nemělo.

K prvnímu momentu došlo v závěru 27. minuty, přesněji v čase 26:55. Hložek dostal po skrumáži před brankou míč do sítě, Sparta slavila vyrovnání na 1:1. Opakované záběry ovšem odhalily ruku sparťanského křídelníka. Do situace se správně vložil VAR, komunikace obou mužů ale probíhala extrémně dlouho. Trvalo celé minuty, než Marek vůbec vyrazil k monitoru, aby si vše znovu prohlédl.

Sparta - České Budějovice: Hložek dostal míč do sítě, ale VAR gól odvolal!

Od Orla měl při tom dostat pokyn okamžitě. Od vstřelení gólu do vyhodnocení situace tak uběhlo těžko uvěřitelných pět minut a pět vteřin. Obecně jsou při tom rozhodčí vedení k tomu, aby přezkoumávání probíhalo co nejrychleji a příliš se tak nenarušovala kontinuita hry.

„Pauza byla opravdu dlouhá. Je to nepříjemné hlavně pro hráče, aby nevypadli z tempa,“ upozornil českobudějovický trenér David Horejš.

Navzdory tomu, že jen díky tomuto momentu se v prvním poločase nehrálo déle než pět minut, nechal sudí Marek k údivu celé Generali Areny nastavit pouze tři minuty. Další nepochopitelný verdikt.

Druhá situace proběhla na začátku nastaveného času. Čolič v šestnáctce trefil Kozáka, jenž byl u míče dříve a stihl ho odehrát. Marek na faul hostujícího obránce nereagoval, následně hru přerušil pro konzultaci s kolegou Orlem. Ta spolykala další téměř dvě minuty, hlavní rozhodčí se ale vůbec nešel na inkriminovaný zákrok podívat a nechal hrát ve hře.

Sparta - České Budějovice: Čolič srazil Kozáka, sudí penaltu nepíská

Velké chyby se tady dopustil především Orel, jenž měl svého parťáka jednoznačně upozornit na nedovolený zákrok a přizvat ho k monitoru. Něco takového se ale podle všeho nestalo. Jinak by nedávalo žádnou logiku, aby Marek nechal bez bližšího přezkumu pokračovat ve hře. S ohledem na to, co odhalily opakované televizní záběry, působí směrem k veřejnosti a fanouškům vysoce nedůvěryhodně, že sudí rozhodl bez opakovaného přezkoumání celé situace. I v tomto případě navíc byla délka komunikace mezi sudími neúměrně dlouhá.

„Sám Libor Kozák říkal, že podle jeho názoru to byl určitě faul. Co jsem viděl v rychlosti na mobilu, tak to byla hodně diskutabilní věc, podle mého názoru penaltový zákrok,“ prohodil letenský kouč Václav Jílek.

Znovu se tak potvrdilo to, co o VAR platí už od jeho zavedení. Technologie jako taková může spravedlnosti a férovosti výrazně pomoci, pořád je však ve spárech lidského faktoru. A ten v pátek večer na Letné opakovaně selhal.