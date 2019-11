Červená karta a debakl 0:5: Běháte pak jen jako idioti, přiznal Folprecht | iSport.cz

Návrat do Liberce mu nevyšel stejně jako celému Zlínu. Zdeněk Folprecht, který ve Slovanu působil za éry kouče Jindřicha Trpišovského, se zpět pod Ještěd těšil. Fastav ale nedokázal držet s domácími krok a nakonec inkasoval hned pětkrát (0:5). „Zápas blbec. Radši bych dostal debakl někde, kam jezdím hrát jenom fotbal,“ přiznal 28letý záložník. Slovan přestřílel soupeře 14:1, ještě větší nálož nepřišla jen díky Matěji Rakovanovi, který zasahoval proti libereckým nájezdům na nekompletní obranu chrabře až do závěrečného hvizdu.

Co k zápasu říct?

„No, jaké může být hodnocení… Zápas blbec, nevím, můžeme být rádi, že jsme to nějak dokopali. Vůbec netuším, jak mám takový zápas hodnotit, asi jsem ho ještě ani nikdy nehrál.“

Liberec rozhodl už v první půli, že?

„Jo, rozhodl. Měl útok a dal nám gól, další útok a dal nám gól... Pokud vstřelí Liberec doma první gól, je to s ním pak těžké. Znám druhý pohled a funguje to pořád stejně, jako když jsem za Slovan hrál.“

Na návrat jste si nevybral zrovna dobrý den.

„A to jsem se těšil. Mám v Liberci hodně známých, kdybych si mohl vybrat, asi bych dostal radši debakl někde, kam jezdím hrát jen fotbal. Třeba v Opavě.“

Byl alespoň mírnou útěchou potlesk, který vám připravili domácí fanoušci?

„Ale jo, byl. Potěšil určitě, ale v tu chvíli jsem byl spíš nasraný na nás a na to, co jsme předvedli. Každopádně jsem působil ve Slovanu 2,5 roku a i z kotle, když jsme stáli u rohu, jsem něco slyšel. Fanoušci nekřičeli nic škaredého, což je fajn.“

Co jste si vůbec říkali o přestávce za stavu 0:3?

„Že musíme začít úplně jinak. Změnili jsme rozestavení, začali jsme, za tři minuty jsme dostali gól a za další dvě červenou kartu… Nevím, no, zápas blbec.“

Těší se pak člověk už do šatny?

„Je to možná blbé říct, ale když prohráváte v 75. minutě 0:5, hrajete v deseti a jen na hřišti běháte jako idioti… Soupeř má samozřejmě sebevědomí sto, vy nula a už si přejete, aby se moc nenastavovalo.“

Probleskly vám hlavou vzpomínky na liberecké časy?

„Vzpomínám na ně hodně rád. Šlo o mé první větší ligové angažmá, předtím jsem spíš běhal po hostovačkách ze Sparty a v Liberci jsem byl konečně právoplatný hráč. Všichni z éry, kterou jsme ve Slovanu zažili, vzpomínáme rádi. Dvakrát jsme hráli Evropskou ligu, skončili jsme třetí v lize, narodil se mi ve městě syn a potkal jsem spoustu kamarádů. Mám na ten čas opravdu skvělé vzpomínky.“

Po příchodu trenéra Jana Kameníka přišla první vysoká porážka. Jaký je?

„Je to těžké, má u nás teprve pár zápasů. Ve Zlíně ale působil dlouho, hodně čerpá z trenéra Michala Bílka, v jehož éře se týmu předtím, než odešel do Kazachstánu, dařilo. Jde o mladého trenéra a moc mu zatím výsledky nepomáháme, aby se víc chytl a udělal si v lize lepší jméno.“

Jak vnímáte mladší trenéry? Cítíte, že vám jsou blíž, nebo věk roli nehraje?

„Nějak to nerozlišuji. V poslední době jsem míval spíš trenéry mladší generace jako právě pana Kameníka nebo Jindřicha Trpišovského. Nechci říct, že je to moderní věc, spíš nastupující generace trenérů. V lize stále působí zkušení Petr Rada s Bohumilem Páníkem, ale jinak už nastupují koučové kolem čtyřicítky. Vnášejí do soutěže něco jiného, uvidíme, jak to bude dál.“

