Potočný o sázkách s trenéry: Prohráli se mnou tisíc korun, snad mají prémie | iSport.cz

Liberec šlape, vyhrál potřetí ze čtyř zápasů a v sobotu doma přejel Zlín vysoko 5:0. Nejlepším libereckým střelcem se stal díky dvěma brankám opět Roman Potočný (28), krajní záložník mohl dokonce završit hattrick ve druhém poločase „rabonou“. Finta mu ale nevyšla, branku nakonec netrefil, i tak však pokračuje v dobrých výkonech a výrazně si říká o novou smlouvu, stávající má totiž pouze do konce sezony.

Dobrá nálada v šatně, pohoda i na hřišti. Slovan v utkání se Zlínem dominoval, soupeři nedal od první do poslední chvíle šanci na body. Záložník Roman Potočný se v týdnu sázel s asistentem trenéra Pavlem Medynským o sestavě, podle svých slov vyhrál. „Trefil jsem ji, ale on to nepřizná. Říká, že šlo o remízu. Trenéři se mnou každopádně prohráli tisíc korun i na trefování břeven, snad jsme jim výhrou nad Zlínem vystřelili prémie,“ smál se Potočný.

Jednoznačná výhra, málem se vám navíc povedlo vyrovnat klubový rekord (6:0 nad Baníkem) Co na zápas se Zlínem říkáte?

„Byl to takový ideální výkon. V posledních týdnech se nám, až na utkání s Plzní, kde to bylo tak, jak to bylo, daří. Potvrdili jsme dobrou formu, která je vidět i na tréninku. Jsme za body i za jednoznačnost výsledku rádi.“

Tomáš Malinský říkal, že vám nahrál na většinu gólů v sezoně a že mu něco dlužíte. Je to pravda?

„Je, hned jsem mu to i říkal. I když je kůň, který běhá jen rovně, vždycky mi přihraje přesně (směje se). Jsem rád, rozumíme si mimo hřiště, takže se pohoda přenáší i do zápasů.“

Váš první gól byl výstavní, z voleje jste uklidil centr k zadní tyči. Věděl jste, že neminete?

„Kluci se mi pak v kabině smáli, už když míč letěl, v hlavě jsem si říkal, že padne gól. A nakonec to tak bylo. Bavíme se o mých střelách i na tréninku, kluci dopředu poznají, kdy se trefím, když na mě letí míč. Mám to asi po taťkovi, který dával stejné góly, i když nikdy nehrál první ligu.“

Znovu jste se dostal na pozici nejlepšího klubového střelce, s Petarem Musou v posledních týdnech válíte.

„Určitě se nijak nepřetahujeme, jsme tým. Hrajeme kolektivní sport a ne tenis, je jedno, kdo góly dává. Důležité je také, že Tomáš Malinský na tři góly nahrál, snad nám produktivita vydrží i dál.“

Cítíte, že si tým sedá?

„Před sezonou přišli noví trenéři, což je vždy změna. Na hřišti je nás ale pořád jedenáct chlapů a musíme zápas odběhat a odehrát sami. Když u nás působil kouč Zsolt Hornyák, tým si také sedl, ale pak odešel a teď to chtělo znovu čas. Každý trenér po nás chce na začátku něco jiného, ale pak stejně pozná, že jsme každý osobnost. Nemůže tlačit někoho do bránění, když ten člověk bránit nebude... Časem realizační tým pozná naše charaktery, které jsou dané. Třeba s asistentem Pavlem Medynským mám ale super vztah.“

Jak se to projevuje?

„Třeba před zápasem jsme se vsázeli o sestavu a byly v tom i peníze. Říkal, že sázka skončila remízou, ale vyhrál jsem. Trenéři se mnou den před zápasem prohráli taky tisíc korun na trefování břeven, byli z toho špatní, tak jsme jim snad alespoň výhrou 5:0 zařídili prémie (směje se).“

Hádali jste vaší sestavu?

„Jo, jde o to, kdo bude telepat a kdo ji trefí. Vyhrál jsem, což Pavel nepřizná. Je klasický fiftyfive (Pavlu Medynskému je 55 let, pozn. red.).“

Vyšší prémii byste možná měl i vy, kdybyste ve druhé půli završil hattrick „rabonou“ z dobré pozice ve vápně, ne?

„Nevím, proč jsem to udělal, jsem trochu blázen. Ale měli jsme hlavně kopat roh, obránce míč tečoval, ale pan rozhodčí asi situaci neviděl. To je jedno, mohl jsem akci vyřešit líp, ale byl jsem sám a věřil jsem si. Fintu za nohou mám dobrou... Kluci to vědí, jen škoda, že jsem se netrefil.“