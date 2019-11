Slavia našla "Součka 2". Takács nezklamal, chyběla jen produktivita | iSport.cz

Dostal úkol, po jakém by se kdekdo v lize ošil. „Nahraď Tomáše Součka,“ vysvětlil mu zhruba trenér Jindřich Trpišovský svoje představy, přičemž sám opakuje, že Souček je prostě nenahraditelný. Ladislav Takács se ale nevyplašil, pozici defenzivního záložníka zvládnul proti Olomouc i s velkým přesahem do ofenzivy. Nějak tak, jako to dělává velká slávistická opora.