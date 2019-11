Svědík o objevu Hellebrandovi: Musíme být trpěliví. Je to ještě dítě | iSport.cz

Vytáhl z rukávu (lavičky) eso jménem Patrik Hellebrand. Chválu na výkon dvacetiletého záložníka však Martin Svědík tlumil. Talentovaného mladíka s dětskou tváří, jenž připravil vyrovnávací gól Slovácka proti Jablonci (1:1) a zaujal nevšední kreativitou, nehodlá přetěžovat. „Je to ještě dítě,“ prohlásil ke zlínskému odchovanci, jenž nastoupil podruhé v kariéře do prvoligového duelu od první minuty. Vydržel hodinu a na konci převzal cenu pro nejlepšího hráče domácích.

Slovácko - Jablonec: Hellebrand se prosmýkl mezi beky a oslovil Reinberka, který se z jasné pozice nemýlil, 1:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Co říkáte na výkon dvacetiletého Patrika Hellebranda?

„Směrem nahoru byl velice dobrý, směrem dolů mám nějaké výhrady. Dal naší hře to, co v ní někdy není. Nebojí se vzít si balon, jít jeden na jednoho, dát narážečku. Udělal velice dobrý dojem, ale je to jen jeden zápas, jeden výkon.“

Proč mu nedáváte víc šancí?

„Všichni by spěchali, ale u něj to musí jít postupně. Nemůžeme to na něj naložit. Předtím dostával dávky, které ve svém věku neměl mít. Není připravený vydržet devadesát minut v takovém tempu. Jeho vývoj je opožděný. Ani mentálně není tak vyspělý. Když se s ním bavíte, je to ještě dítě. Všechno má svůj čas. Musíme být trpěliví a on věřit naší cestě. Musí zlepšit rychlostní vytrvalost, aby měl sílu na kličky, přečíslení.“

Co rozhodlo pro to, že jste ho nasadil nyní do základu?

„Přišel ten čas. Nechtěl jsem tam dávat dva typologicky stejné hráče Šašinku a Dvořáka. Zajíc nebyl doléčený. Kalabiška hrál třikrát od začátku a nic tam nepřinesl. Heloš si neustále hledá prostor, chce hrát. Má před sebou budoucnost, ale musí se to doladit.“

SESTŘIH: Slovácko - Jablonec 1:1. Góly nabídl jen první poločas Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Z tohoto utkání jste chtěli víc než remízu, že?

„Bod je pro nás málo. Celý první poločas jsme byli jednoznačně lepší. Pětašedesát minut jsme hráli velice dobře. Bohužel si zase necháme dát gól ze standardky. To byla jediná věc, kterou měl Jablonec v první půli. Náš výkon vůbec nebyl špatný. Měli jsme tlak, šance. Dali jsme krásný gól po akci Heloše (Patrika Hellebranda).“

Další branky ale nepřišly. Proč?

„Naše dohrání na posledních dvaceti metrech je v posledních utkáních špatné. Ty situace musíme řešit daleko lépe. Ať už jde o Navrátila a další. Nejdeme si za gólem tak, jak bychom měli jít. Vůbec si nepomůžeme standardkami. Když byli na hřišti Heloš s Petrželou, měli to kvalitu, šlo to do rychlosti. Jejich odstoupení naši hru ovlivnilo. Střídání se nám vůbec nepovedla.“

Myslíte Zajíce s Kalabiškou?

„Zajíc mě velice zklamal. Musí se rozmyslet, jestli se chce prezentovat takovými výkony. Pro tým byl jeho přínos absolutně nula.“

Při absenci Stanislava Hofmanna vám hodně pomohl stoper Jiří Krejčí. Potěšil vás?

„Naše stopery Hofmann a Kadlec ze sestavy nesundávám, i když někdy udělají chybu. Jsou to i osobnosti. Cením si toho, jak k tomu Jirka přistupuje. Vždy je připravený. I když mu končí smlouva a odejde, výborně se s ním komunikuje. Je to chytrý kluk, svoji roli přijal. To každý hráč nedokáže.“

Slovácko - Jablonec: Šašinka se ve vápně dostal ke střele, jeho pokus byl ale nepřesný

Slovácko - Jablonec: Nebezpečná Havlíkova standardka mířila jen těsně vedle!