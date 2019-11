Sudí v lize? Těch chyb je moc a v užívání videa je zmatek," říkají experti | iSport.cz

Předchozí ligové kolo pískaly píšťalky hodně nakřivo. Zbyněk Proske a jeho přehlédnutí Hubníkovy druhé žluté coby ten největší lapsus ať poslouží jako připomenutí. Byla to výjimka? Po víkendovém pokračování to tak bohužel nevypadá. A vcelku pochopitelně se zase hodně mluví o VAR.

Dva týdny měli čeští sudí na to, aby smazali mizerný dojem z posledního kola. Namísto zmizíku však nabídli spíše razítko. Ti na hřišti, i ti u videa. Z osmi utkání chybovali s jistotou hned ve čtyřech.

Nařídili penalty, když neměli (Pavel Královec, Pavel Franěk). Nenařídili, když měli (Emanuel Marek dvakrát, tomu navíc nepomohl VAR Pavel Orel). Pustili ofsajdový gól (asistent Ivo Nádvorník), nepustili brejk dva na brankáře (Pavel Rejžek).

Zjednodušeně se dá říct: Těch omylů je prostě moc a nelepší se to.

Myslí si to deník Sport, fanoušci i odborníci. „Chyb je v posledních kolech opravdu hodně. Zvlášť když si ještě uvědomíte, že v polovině zápasů navíc mají rozhodčí k dispozici podporu od VAR,“ říká Radek Příhoda, bývalý mezinárodní rozhodčí.

Jan Jílek, rovněž někdejší elitní sudí, se pod to podepisuje. „Přijde mi, že kluci nemají jednotnou komunikační linii při posuzování zákroků a při práci s videem,“ říká. A všímá si toho, že video namísto klidu přináší ještě větší rozpaky. „Každé kolo se řeší chyby VAR. Chybí mi jednotný výstup komise rozhodčích, který by tyto věci uváděl na pravou míru. Komise má a musí toto vysvětlovat. Časté a opakující se chyby něco signalizují. Sudí s videem často neumí pracovat,“ domnívá se.

Příhoda to ještě rozvádí. „Upřímně nevím, jak jsou nyní sudí v tomto ohledu proškolovaní. Vidím jen to, že dříve video do zápasu vstupovalo poměrně často, nyní zase v řadě zápasů téměř vůbec. Takové razantní změny při jeho používání pak logicky přinášejí nejen pro diváky do celé věci zmatek, který v konečném důsledku vede ke zpochybňování této technologie a důvěry obecně. Přitom video ve fotbale je skvělá myšlenka, jen se s ním musí umět odborně pracovat.“

Tomáš Bárta, čerstvý člen komise rozhodčích a šéf projektu VAR v Česku, určitou potíž v metodice přiznává. „Chápu jistou míru nedůvěry k projektu VAR, kde se během několika měsíců měnil výklad, kdy má VAR intervenovat a kdy ne, a tím vznikl chaos nejen mezi fanoušky, ale možná do jisté míry i mezi rozhodčími.“

Za video je z pohledu FAČR v současné době odpovědný bývalý sudí Michal Beneš. A ten spolu s místopředsedou komise Martinem Wilczekem razí trend, v němž prioritní roli hraje komunikace mezi hlavním a videem. Zjednodušeně řečeno: když hlavní popíše situaci tak, jak se opravdu stala, VAR ho nevolá k monitoru, i kdyby hlavní věc vyhodnotil zcela špatně.

To se stalo třeba v říjnovém zápase Teplice–Sparta (1:1), kdy hlavní Jan Machálek třikrát verbálně obhájil svůj verdikt před VARem Petrem Ardeleanuem.

A možná to podobně probíhalo i teď na Spartě při komunikaci hlavního Emanuela Marka s Pavlem Orlem u videa. To když Marek neodpískal penaltu po Čoličově faulu na Kozáka a Orel neshledal za potřebné verdikt zpochybnit. „K monitoru jsem ho nevolal na základě naší komunikace, i přesto, že sám bych mohl mít na věc případně jiný názor,“ říká k tomu Orel. „Komunikace je interní, já bych ji nechtěl prezentovat, to je případně na komisi rozhodčích.“

Sparta - České Budějovice: Čolič srazil Kozáka, sudí penaltu nepíská

Na druhou stranu, Marek přiznává, že situaci dobře neviděl. „Měl jsem hráče v zákrytu, za sebou,“ tvrdí. V takovou chvíli by tím pádem bylo video na místě…

Mimochodem, na rozdíl od Hložkovy ruky při gólu – to je faktická věc (byla, nebyla, hotovo), u níž se hlavní vůbec nemusí koukat na obrazovku, záležitost je plně v kompetenci VARu. „Ano, sudí neměl být volán. Ale trvalo to dlouho, a tak jsem z důvodu transparentnosti chtěl, aby rozhodl on,“ vysvětluje Orel.

Sparta - České Budějovice: Hložek dostal míč do sítě, ale VAR gól odvolal!

Video zkrátka namísto klidu mnohdy přináší ještě větší rozpaky a nedůvěru. Nejasnosti kolem něj jsou však jenom jednou, byť důležitou, součástí atmosféry, která panuje ve světě českých sudích. Odpovědnost jde z velké části za Jozefem Chovancem, formálním předsedou komise rozhodčích. Leckomu – určitě však ne všem – už se zdá, že s jeho výběrem to byl omyl. Proto se mluví o jeho odvolání.

Může se stát, že k němu dojde v zimní pauze. Ale taky nemusí. Dokud nebude na světě případný nástupce, na němž se shodnou FAČR a LFA, více či méně rozhádané organizace, k odvolání patrně nedojde.