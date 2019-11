Spartě vyšel tah s Mandjeckem. Je to varianta, chválil stopera kouč Jílek | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 30. M. Hašek Sestavy Domácí: Kočí – Nový, Kodr, Šimek, Tregler – Dramé (82. Kříž) – Alvir, Jan Rezek (C), Voltr (69. Stuparevič), Ma. Zeman – Slepička (65. Květ). Hosté: Heča – Sáček, Mandjeck, Lischka, Matěj Hanousek – L. Krejčí, M. Hašek – Hložek, Kanga (69. Plavšić), M. Frýdek (C) (90. Kozák) – Tetteh (80. Juliš). Náhradníci Domácí: Melichar, Petrák, Hájek, Kříž, Květ, Antwi, Stuparevič Hosté: Nita, Vindheim, Moberg Karlsson, Plavšić, Graiciar, Kozák, Juliš Karty Domácí: Alvir, Jan Rezek, Dramé, Tregler Hosté: L. Krejčí, Heča, M. Frýdek Rozhodčí Ondřej Pechanec. Asistenti: Zdeněk Dobrovolný, Michal Novák. Čtvrtý rozhodčí: Tomáš Klíma. VAR: Pavel Franěk. Asistent VAR: Ondřej Cieslar Stadion Na Litavce, Příbram Návštěva 4865 diváků

Odpovídá výsledek průběhu utkání?

„Samozřejmě tam byly rezervy v herní kvalitě, to jste viděli vy i my. Měli jsme spoustu jednoduchých ztrát, což nepřispívá tempu a kvalitě hry. Na druhou stranu musím vyzdvihnout charakter hráčů. Viděl jsem tu hrát Plzeň i jiná mužstva, není to tu jednoduché. Soupeř hraje hodně agresivně. Rozhodující pro naší nervozitu bylo, že se nám nepodařilo přidat druhou branku. Měli jsme dost příležitostí, Tetteh dvě nebo tři, Hašek, byly tam i další situace. Soupeř měl naopak pouze jedno nebezpečné zakončení. Vyhráli jsme zaslouženě.“

V týdnu jste řešil výpadek stoperů Kayi s Hanckem. Těší vás udržená nula o to víc?

„Musím říct, že jsme se dostali do poměrně složité situace. První variantou byl Kaya, ale potvrdily se zdravotní problémy. Rozhodli jsme se pro Hancka, ten ale nemohl po předzápasovém tréninku kvůli koleni. Zůstal nám Mandjeck, který to až na jednu zbytečnou ztrátu v rozehrávce zvládl velmi dobře. Na druhou stranu tolik práce do defenzivy neměl. S obrannou činností jsem celkově spokojený.“

SESTŘIH: Příbram - Sparta 0:1. Favorit s nulou vzadu, rozhodl Hašek Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Může být Mandjeck na stoperu variantou i do budoucna?

„Ta myšlenka nebyla úplně nová, zrála v nás delší dobu. Chtěli jsme na to být připravení, kdyby se cokoli stalo. S Georgesem jsme v tomto směru pracovali delší dobu, bylo tam několik nácvikových tréninků. On navíc na tomto postu odehrál několik zápasů za Kamerun. V týdnu jsme se o tom hodně bavili, vycítil jsem z něj, že je s ním ztotožněný. Na hřišti to prokázal.“

Martin Hašek proti Českým Budějovicím nenastoupil, nyní jediným gólem rozhodl. Drobný výpadek na něm nebyl znát, souhlasíte?

„Martin je typ hráče, který to vždy zvládne, pokud jde o běžecký výkon. U něj je důležité, na jaké pozici zrovna nastoupí, jeho role může být odlišná. Myslím, že podal diametrálně odlišný výkon oproti zápasu v Jablonci, kde jsme nebyli tolik spokojení. Každý má nárok na slabší zápas, nyní to zvládl velmi dobře. Prakticky dal dvě branky, jedna nebyla uznána.“

Proč jste se rozhodl na hrotu upřednostnit Benjamina Tetteha?

„Reagovali jsme na charakter a možný vývoj zápasu. Tetteh rozhýbal utkání s Budějovicemi, chtěli jsme tam dát rychlejšího a náběhovějšího hráče. Ukázal to ve druhém poločase, kdy se dvakrát dokázal dostat za obranu soupeře.“

Příbram - Sparta: Po standardce Zemana mohl srovnat Šimek. Hosty podržel Heča

Ale s jeho produktivitou nemůžete být spokojení, že?

„Souvisí to s okolnostmi, jaké si hráči s sebou nesou. Momentální rozpoložení, sportovní forma. V případě Benjiho se ale na koncovce dá určitě pracovat. Poslední měsíc je u něj znát větší snaha, po tréninku si přidává, pracuje na zakončení. V utkání to nenaplnil, ale někdy je to i otázka štěstí.“

Řadě hráčů v čele s Kangou to výrazně klouzalo. Podepsal se na tom terén nebo špatně zvolené obutí?

„My jsme s tím měli problém v prvním poločase proti Českým Budějovicím, nyní už měli kluci odpovídající obutí. Kanga má ostré změny směru s míčem, to může mít na stabilitu vliv. Je ale pravda, že byl na zemi víc, než by bylo záhodno.“

Martin Frýdek nastoupil nezvykle na postu levého křídla. Kolikrát se ale hodně stahoval do středu pole. Byl to záměr nebo projev toho, že možná nebyl v netradiční roli zcela prostorově zorientovaný?

„Mohlo to tak vypadat, hlavně v prvním poločase ale byla z jeho strany nebezpečnost vysoká, padl po ní i jediný gól. Řekl bych, že to bylo Martinovo intuitivní chování. Nebyl to náš záměr. Trochu to vycházelo i z postavení soupeře. Někdy byl uprostřed víc, než by bylo zapotřebí, ale utkání jednoznačně zvládl. Pro nás je to další varianta.“