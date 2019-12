Haškův stylový návrat ve Spartě: Hřiště se nám trhalo pod nohama! | iSport.cz

Před týdnem proti Českým Budějovicím příležitost nedostal, celý duel proseděl jen mezi náhradníky. V sobotu v Příbrami se Martin Hašek vrátil do základní sestavy Sparty. A to ve velkém stylu. Jediným gólem totiž rozhodl o výhře favorita 1:0. „Zápas jsme měli pod kontrolou, soupeř až na jednu situaci neměl vůbec nic,“ pochvaloval si šikovný středopolař.

Pro vás ideální návrat do akce, že?

„Jasně, mám radost. Dal jsem gól a vyhráli jsme, takže super.“

Jak složitý zápas to s ohledem na těžkém terénu byl?

„Hodně složitý. Hřiště se nám trhalo pod nohama, i když jsme měli kolíky. Už na začátku terén nebyl rovný, pak se tvořily drny, postupně se to zhoršovalo. Přihrávky z jednoho dotyku a kontrola míče byly složité.“

Váš gól padl po hezké kombinační akci. Secvičená věc?

„Kluci byli domluvení, že se Frýďas bude stahovat víc na střed a Hany jako taková pilka si bude držet lajnu, což při gólové situaci vyšlo úplně optimálně. Já jsem se jenom soustředil na to, abych nepřestřelil, chtěl jsem to uklidit po zemi. Podařilo se.“

Neměli jste vyhrát větším rozdílem?

„Určitě jsme měli dost možností na to, abychom utkání rozhodli dřív. Bohužel jsme někdy měli smůlu nebo nedostatek kvality. Ale zápas jsme docela slušně kontrolovali, vlastně si pamatuju jenom jednu nebezpečnou situaci Příbrami ze standardky, jinak nic.“

Vy jste naopak mohl dát klidně hattrick…

„U druhého gólu mi tam Benji Tetteh trochu zazlobil. Neviděl jsem to, ale myslím, že by na to gólman nedosáhl, kdyby ho Benji nenechal. Stačilo uhnout a neměl by to. Takhle to byl ofsajd, je to škoda. U té střely v závěru jsem chtěl gólmana přehazovat, ale skočilo mi to moc vysoko a už jsem nedosáhl.“

Je nula vzadu o to cennější, že vám před utkáním vypadli stopeři Kaya s Hanckem?

„Nehodnotil bych to vzhledem ke zdravotním ztrátám. Odehráli jsme to dobře, Příbram nebezpečné situace neměla, byla to dobrá práce celého mužstva. Jsme rádi, že jsme zápas zvládli s nulou, každé takové výhry je třeba si vážit.“

Neměl jste v závěru obavy, že těsný náskok ztratíte?

„Budu mluvit za sebe, obavy jsem neměl. Být na hřišti a mít strach, to se děje v situacích, kdy tomu nahrává vývoj. Když má soupeř šance, žene se na vás. Pak se může dostavit panika. Tohle nebyl ten případ. Příbram fakt nic neměla, nebyl důvod se něčeho obávat. Byli jsme kompaktní.“

SESTŘIH: Příbram - Sparta 0:1. Favorit s nulou vzadu, rozhodl Hašek Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Příbram - Sparta: Po standardce Zemana mohl srovnat Šimek. Hosty podržel Heča

Příbram - Sparta: Po centru Frýdka zakončoval Tetteh mimo

Příbram - Sparta: Po rohu hlavičkoval Slepička, Heča připraven