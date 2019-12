Silný ročník! Sigma tahá trumfy z odchovanců, kouč jim přeje zahraničí | iSport.cz

„Cítíme, že liga je blízko, trenér nám věří. Byli bychom sami proti sobě, kdybychom nepracovali naplno. Nervozitu jsem si nechtěl připouštět, ale v noci před zápasem jsem si to v hlavě trochu promítal. Takový debut v základu však nikdy nezapomenu,“ rozplýval se Chytil.

Přestože vytáhlý fotbalista není klasickým hrotem, svou úlohu zvládl. Pokryl spoustu míčů a hlavně je kvalitně distribuoval dál. A zařídil branku.

V situaci, kdy se Martin Nešpor zotavuje ze zranění, Jakub Yunis bojuje se slabší formou (navíc si v sobotu natrhl sval) a Ismar Tandir s Václavem Pilařem si hledají nové angažmá, bude stát útok právě na talentovaném dvacátníkovi pravděpodobně i příště v Karviné.

„Mojma odehrál povedený zápas, rád bych ho pochválil. Stejně jako Zmrzlého. Asi se v klubu s mladými pracuje fakt dobře, doufám, že se jednou dostanou dál do zahraničí,“ zasnil se Jiří Neček, asistent trenéra Radoslava Látala, jenž kvůli jeho čtyřem žlutým kartám musel koučovat tým sám.

„Krásně se Mojma otočil, dal to tam na zadní a já to naštěstí zavřel. Tohle po nás trenér chce. Mojma hrál poprvé, ale super. Uhrál hrozně moc balonů, dokázal se s ním otočit, rozehrát, sklepnout. Hodně se mi líbil,“ chválil nového parťáka i Michal Vepřek, střelec jediné branky do sítě Liberce.

Chytil sice po změně stran střídal kvůli bolavému kotníku a nervózní závěr sledoval jen z masérny, ale brzy by měl být v pořádku. „Nebude to vážné, rozběhám to,“ slíbil fotbalista s číslem třináct.

Po Karviné čeká Hanáky domácí derniéra s Bohemians. Odchovanci silných ročníků 1999 a 2000 mají dveře v olomoucké sestavě otevřené.

„Sigma je v Evropě asi sedmatřicátá v počtu odchovanců v profesionálním fotbale, tohle je důležitá statistika, která nelže. Byl bych hrozně rád, kdyby to tak fungovalo dál. Dělal jsem tady dvanáct let mládež, je to těžká práce. V Opavě se nám povedlo udělat Kozáka, v Olomouci třeba Kováče, který šel pak do Moskvy. Volal mi, že má problémy s trenérem Čerčesovem a tak dále, ale vydržel to a udělal výbornou kariéru. Přeju to všem našim klukům,“ zakončil optimisticky kouč Neček.