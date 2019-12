Hrdina Slavie Takács: Míč mi před gólem nafackoval. Budu to mít drahé | iSport.cz

Třetí ligový zápas za Slavii, premiérový gól. Stoper Ladislav Takács načal sveřepě bránící Karvinou prvním úderem a po bitvě ve studeném Edenu si se svými kumpány vychutnal vítězství. „Gól a výhra? Dvojitá spokojenost,“ usmál se defenzivní univerzál, jenž v červenobílém týmu hostuje z Mladé Boleslavi. „Tuším, že to budu mít drahé. Už jsem slyšel nějaké narážky, ale přesnou částku snad ani radši vědět nechci. I když... Jsou to příjemné starosti, stálo to za to.“

Jak si budete svůj první slávistický gól pamatovat?

„Paradoxní je, že jsem letící míč vlastně ani moc neviděl. Na hlavě jsem ho ucítil až později. Dá se říct, že mi trochu nafackoval.“ (usmívá se)

Navíc jste se trefil přímo před proslulou tribunou Sever pro nejvášnivější slávistické fanoušky. Mohlo to být dokonalejší?

„Skvělý zážitek! Do té doby to bylo 0:0, chtělo to od nás velkou trpělivost. Postupně jsme zvyšovali tlak a utahovali smyčku. Po hodině jsme dali gól a pak jsme si to pohlídali.“

Hrálo se čtyři dny po porážce s Interem Milán, který vás odřízl od nadějí na pohárové jaro. Zanechalo to na vás stopy?

„Nemyslím si, tohle byly dva odlišné zápasy. Nikdy nechceme nic podcenit a jdeme vyhrát, což platilo i proti Karviné. Začátek jsme měli ospalejší, ale přidávali jsme a myslím, že i zaslouženě zvítězili.“

V sestavě jste nahradil Michala Frydrycha, jemuž osudová partie s Interem nesedla. Museli jste ho hodně uklidňovat?

„Byl z toho špatný, ale to se ve fotbale stává. Chyby se můžou přihodit komukoliv. Frýďa odehrál plno skvělých zápasů a nemám pocit, že by z Interu měl být nějak smutný.“

Minule v Olomouci jste hrál defenzivního záložníka, proti Karviné jste byl stoper. Jak složité pro vás bylo přeorientovat se?

„Už jsem na to celkem zvyklý, pořád létám sem a tam. Pochopitelně je lepší, když hrajete na jednom postu, ale jsem rád, že můžu nastoupit a pomoct týmu. Ať hraju kdekoliv, snažím se udělat maximum.“

Obrací se váš podzim ve Slavii k lepšímu?

„Začátek byl trochu těžší, zranil jsem se. Ale teď už se cítím líp, zapracovávám se do týmu a pomohly mi nějaké zápasy. Je jen na mně, jak to dopadne. Už předchozí utkání v Olomouci mi pomohlo, dodalo mi to další motivaci bojovat o flek a dělat všechno pro to, abych tady zůstal.“

