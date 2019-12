Škodovo bláznivé penaltové finále: magická stovka je po nervech blízko | iSport.cz

Na svůj 300. ligový zápas jen tak nezapomene. Slávistický útočník Milan Škoda si jubileum osladil gólem proti Karviné. Zadarmo to ale nebylo: první trefu z penalty mu rozhodčí Radek Dubravský neuznal kvůli předčasnému vběhnutí Ibrahima Traorého do šestnáctky, Škoda musel pokutový kop opakovat. I podruhé vystřelil do stejného místa a tentokrát už bylo všechno v pořádku. Gól a vítězství 2:0. „Teď ještě devětkrát a jsem v klubu ligových kanonýrů,“ usmál se jeden z hrdinů nedělního večera v Edenu.

Když sudí na konci zápasu odpískal penaltu po ruce karvinského kapitána Milana Rundiče ve vápně, slávistický stoper Ondřej Kúdela podal míč Milanu Škodovi: „Jdi na to. Hraješ třístý zápas v lize, tak ať si ho dobře pamatuješ.“

Škoda byl v rozpacích. „Bylo mi to blbé vůči Sukovi, který pravidelně kope penalty,“ zmínil slávistického kapitána Tomáše Součka. „Šel jsem se ho pro jistotu zeptat, jestli mu to nevadí.“

Součkova odpověď? „V pohodě, Milane.“

Škoda si vzal míč s myšlenkou, že zamíří doprostřed. Jenže… „Brankář pořád stál, tak jsem se to snažil dát trochu od něj,“ vyprávěl Škoda.

Karvinský gólman Martin Pastornický si na míč sáhl, ale zastavit ho nedokázal. Euforie dvanácti tisíc slávistických fanoušků byla hodně krátká: sudí Dubravský gól neuznal kvůli předčasnému vběhnutí záložníka Ibrahima Traorého do šestnáctky a nařídil opakování penalty.

Škoda i podruhé sáhl ke stejnému řešení. „Chtěl jsem to kopnout stejně, ale gólman měl dobré nervy,“ vyprávěl. „Nakonec to dobře dopadlo. Třístý start v lize, gól a vítězství.“

SESTŘIH: Slavia - Karviná 2:0. Čekání na gól ukončil Takács, zvýšil Škoda Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Škoda šel na plac jako žolík v 56. minutě a byl hodně vidět. „Na to, že jsem hrál půl hodiny, jsem měl dost šancí. První střelu jsem dával zbytečně moc nahoru. Pak jsem šel z boku a myslel jsem, že přehodím brankáře, ale on pořád stál. Jako při penaltě. Chtěl jsem dát míč kolem něj, ale vyrazil mi to ramenem,“ vykládal Škoda, jenž se v závěru přece jen dočkal gólové pointy.

„Milanovi to všichni strašně přejeme. Za dobu, co jsem ve Slavii, mu neuznali asi šest gólů,“ pobavil reportéry trenér Jindřich Trpišovský. „Myslím, že tahle typologie zápasu Škoďákovi seděla. Vtrhnul tam jako velká voda, mohl dát tři nebo pět gólů. Celá kabina vnímá, že jde na stovku.“

Klub ligových kanonýrů pomalu otevírá třiatřicetiletému Škodovi dveře: ve Slavii a Bohemians nastřílel dohromady 91 gólů, magická stovka je blízko. „Těžko říct, jestli to stihnu už v téhle sezoně. Moc jsem toho teď neodehrál,“ připomněl Škoda svůj příběh: z někdejší slávistické ofenzivní jedničky se proměnil v náhradníka. Vydrží v Edenu do konce sezony?

„Trenér má čtyři útočníky a do sestavy dává toho, koho momentálně uzná za vhodného,“ pokrčil Škoda rameny. „Je pro mě těžké, že nehraju, ale nedá se nic dělat. Ve Slavii jsem šťastný a mám to tu rád, vždycky jsem si představoval, že tu budu do konce kariéry. Uvidíme, jak to dopadne.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 63. Takács, 90+3. Milan Škoda Hosté: Sestavy Domácí: Kolář – Coufal, Takács, Kúdela, Bořil – Ševčík, Hušbauer, Souček (C), Stanciu (88. Traoré), Olayinka (56. Provod) – Van Buren (56. Milan Škoda). Hosté: Pastornický – Ndefe, Dreksa, Rundić (C), Čonka – Ba Loua (63. Vukadinović), Smrž, Bukata (80. Marek Hanousek), Janečka, Lingr – Petráň. Náhradníci Domácí: Kovář, Frydrych, Traoré, Provod, Hora, Škoda, Júsuf Hilál Hosté: Hrdlička, Krivák, Hanousek, Weber, Vukadinović, Petkov, Bielan Karty Domácí: Olayinka, Hušbauer Hosté: Ndefe, Petkov Rozhodčí Dubravský – Hájek, Vaňkát Stadion Sinobo Stadium, Praha-Vršovice Návštěva 12 042 diváků

Slavia - Karviná: Škoda musel penaltu opakovat, ale proměnil ji i podruhé, 2:0

Slavia - Karviná: Rundičovi skočil míč na ruku, penalta pro domácí! Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Slavia - Karviná: Hušbauerův gól VAR neuznal, sudí signalizoval hru rukou