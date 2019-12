Škoda na rozcestí: Slavia, nebo Amerika. A co stárnoucí opory Plzně? | iSport.cz

Slavia může být docela v klidu. Po podzimní části bude jen přemítat, zda využije opci na defenzivního univerzála Ladislava Takácse, který tu hostuje z Mladé Boleslavi, jinak u ní mají členové stávajícího kádru smlouvy déle než do konce sezony. Až na jednu výjimku. A tou je útočník Milan Škoda.

Kanonýrovi, který se za osm let v červenobílém klubu stal jeho opravdovou legendou a jehož obří portrét už visí na stadionu v Edenu, vyprší nynější kontrakt v červnu 2020. „Brzy to budeme řešit,“ přitakává pro deník Sport hráčský agent Jiří Stejskal, který Škodu zastupuje.

Nejpreferovanější možností je, že by důrazný forvard pokračoval ve Slavii. „Je to varianta číslo jedna, Slavia je pro Milana srdcová záležitost,“ dosvědčuje Stejskal. Ovšem připravuje se i na scénář, že by zkušený šutér „sešívané“ opustil a před koncem kariéry se ještě vydal na zahraniční angažmá.

Co se potenciálně rýsuje? „Sondujeme možnosti v Americe, Saúdské Arábii nebo Turecku,“ vypočítává Stejskal.