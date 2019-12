Slavia má 16 různých střelců. Pomohl by Krmenčík v top formě, míní Koubek | iSport.cz

Je to trochu paradox. Obránce Jan Bořil je nejlepším střelcem Slavie v Lize mistrů, byť dal včetně předkol jen dva góly. Ovšem ve FORTUNA:LIZE se zarputilý bek v osmnácti kolech neprosadil ani jednou. Přitom šestnáct jeho spoluhráčů už skórovalo, červenobílí těží z rozmanité tabulky střelců, soupeři mohou čekat gólovou ránu prakticky od kohokoliv.

„Je to důkaz kolektivní útočné síly mužstva a také individuálních střeleckých schopností hráčů. Na druhou stranu si myslím, že tato bilance ukazuje, jak se tým na finále i víc nadře. Jednou tam musí být ten, podruhé onen. Je to moderní, v pořádku, ale je to dřina,“ glosuje slávistickou statistiku Miroslav Koubek, zkušený trenér a expert deníku Sport.

Sám obdobnou situaci zažil v Plzni. Když pod jeho velením v sezoně 2014/2015 domašírovala Viktoria za titulem, opřela se o osmnáct různých střelců. Přitom dala úctyhodných sedmdesát branek. „A to byl nejlepší Dan Kolář s jedenácti góly a pět jich dal z penalt. Byli tam Mahmutovič, Holenda, Tecl, Chramosta, ale ani jeden z nich nebyl vyloženě kanonýr. Oproti Slavii nám dávali víc góly krajní obránci,“ upozorňuje Koubek.

Slavia momentálně také nestraší