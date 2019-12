Páníka těší cenné vítězství: Chtěli jsme se dostat na nulu | iSport.cz

Byl to především boj, že?

„Bylo to těžké utkání. Dostali jsme se pod tlak, protože jsme v minulém kole jen remizovali s Opavou. Proto jsme jeli na Bohemians s tím, že chceme udělat body. Naším cílem bylo vyhrát a dostat se v tabulce pravdy na nulu. Začátek byl z naší strany dobrý, pak tam ale bylo hodně soubojů, nedohrávali jsme útočné akce a tím se dostávali pod tlak. V první půli jsme přežili několik závarů. A pak? Je důležité dát gól. Věděli jsme, že kdo první skóruje, bude mít velkou šanci zvítězit. Po druhé brance to také létalo okolo tyčí, nicméně jsme do hry dali Vaška Procházku, čímž jsme tlak domácích otupili. Bohemka má doma vysoké statistiky, jen výhry a remízy. Ani nevím, kdo naposledy tady zvítězil. Tudíž si našeho vítězství nesmírně ceníme.“

Je to cenné vítězství i z toho pohledu, že venku jste zvítězili poprvé od druhé srpna, kdy jste triumfovali v Opavě?

„Nedívám se na statistiky, zda jsme někde vyhráli, nebo ne. Dívám se spíš na naši hru a vidím, že výborně jsme hráli třeba v Teplicích a měli zvítězit. Dnes to bylo jen vyústění nějaké snahy. Nastoupili jsme v ofenzivním rozestavení, vstřelili dva góly, hru celkem režírovali a zápas dohráli.“

Klíčem k vašemu vítězství byl Nemanja Kuzmanovič. Vstřelil druhý gól, u prvního měl asistenci. Po dlouhé době nastoupil v roli typického útočníka. Splnil zadání?

„Záleží, v jakém rozestavení hrajeme a jaké hráče máme k dispozici. Dnes jsme neměli Smolu. I proto Kuzmanovič na tomhle místě nastoupil. Pozice deset je pro něj ideální. Dal gól, nahrál na první. I když to nebylo bezchybné, některé útoky měl podržet víc. Ale měl to těžké. Domácí jsou silní a odolní v osobních soubojích. Každopádně vstřelil důležitý druhý gól.“

Za stavu 0:1 vzbudil hodně dohadů souboj Milana Havla a s Václavem Procházkou v rohu pokutového území. Domácí se dožadovali penalty. Sudí Ondřej Cieslar penaltu ani po konzultaci s VARem neodpískal. Nehrklo v tu chvíli ve vás?

„To je na posouzení těch, kteří jsou u daného momentu blízko. Rozhodčí byl blízko, pomezní taky, já jsem úplně nejdál. Proto se k tomu nebudu vyjadřovat.“

Bohemians - Baník: Procházka zahákl Havlovi nohu a fauloval, sudí penaltu nepískl

Je dnešní vítězství důležité i kvůli klidu na práci před závěrečným podzimním duelem se Spartou?

„Jak jsem říkal, hlavně jsme se chtěli dostat na nulu. V tomto ohledu tedy ano. Porazili jsme doma Slavii, proč bychom nemohli porazit i Spartu.“